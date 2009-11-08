تسریع در اجرای کانال انتقال آب مازندران به گلستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر یکشنبه در نشست با مسئولان آب و فاضلاب استان افزود: اجرای این طرح در رفع مشکلات کم آبی استان موثر است.

وی اظهار داشت: تمام تلاش ما باید در جهت کارهای بزرگ باشد که تحقق این امر باعث نتایج بزرگ در مهار آبهای سطحی خواهد شد.

وی ادامه داد: استان گلستان در منطقه خشک قرار گرفته و نباید از آبهای زیرزمینی در کشاورزی و غیره استفاده کرد.

امام جمعه گرگان با نکوهش اسراف و تبذیر در تعالیم روحبخش قرآن و عترت افزود: روایات زیادی وجود دارد که سیره پیامبر (ص) و امامان (ع) را در دوری از اسراف و تجمل نشان می‏دهند که در این راستا دولت و مردم باید در روشهای مصرف روشهای عملی را اجرایی کنند.



آیت الله نورمفیدی با اشاره به استفاده صحیح از آب و لزوم فرهنگ سازی در این زمینه از صدا و سیما و هنرمندان خواست تا در جهت فرهنگ سازی مصرف بهینه اقدام اساسی را به عمل آورند.