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۱۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۰۳

نورمفیدی:

تسریع در اجرای کانال انتقال آب مازندران به گلستان ضروری است

تسریع در اجرای کانال انتقال آب مازندران به گلستان ضروری است

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان گفت: تسریع در اجرای پروژه کانال سراسری انتقال آب از غرب مازندران به این استان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر یکشنبه در نشست با مسئولان آب و فاضلاب استان افزود: اجرای این طرح در رفع مشکلات کم آبی استان موثر است.

وی اظهار داشت: تمام تلاش ما باید در جهت کارهای بزرگ باشد که تحقق این امر باعث نتایج بزرگ در مهار آبهای سطحی خواهد شد.

وی ادامه داد: استان گلستان در منطقه خشک قرار گرفته و نباید از آبهای زیرزمینی در کشاورزی و غیره استفاده کرد.

امام جمعه گرگان با نکوهش اسراف و تبذیر در تعالیم روحبخش قرآن و عترت افزود: روایات زیادی وجود دارد که سیره پیامبر (ص) و امامان (ع) را در دوری از اسراف و تجمل نشان می‏دهند که در این راستا دولت و مردم باید در روشهای مصرف روشهای عملی را اجرایی کنند.
 
آیت الله نورمفیدی با اشاره به استفاده صحیح از آب و لزوم فرهنگ سازی در این زمینه از صدا و سیما و هنرمندان خواست تا در جهت فرهنگ سازی مصرف بهینه اقدام اساسی را به عمل آورند.

کد مطلب 978927

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