فاطمی در این باره به خبر نگار مهر گفت: "نخودی" که در بیست و سومین جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان حضور داشت، این روزها در مراحل اصلاح رنگ است و برای رقابت در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر آماده میشود.
این فیلم بر اساس فیلمنامه فاطمی و بازنویسی طائرپور در ژانر تخیلی فانتزی ساخته شده و داستان یک کارگردان تئاتر عروسکی است که مدتها است در رقابت با هجوم فیلمها و بازیهای خارجی امکان عرضه درست کارهایش را به کودکان پیدا نمیکند.
صابر ابر، مرضیه برومند، رعنا آزادیور، علیرضا خمسه، مسعود کرامتی، مجید شهریاری، احمدرضا اسعدی، حمیدرضا مرادی، رضا تهیدست، پوپک دینمحمد و بازیگر خردسال: ابوالفضل منتهایی در "نخودی" ایفای نقش کردهاند.
دیگر عوامل تولید فیلم عبارتند از تورج منصوری مدیر فیلمبرداری، مهران ملکوتی صدابردار، بهرام دهقانی تدوینگر و فردین خلعتبری آهنگساز. طائرپور فیلمهای سینمایی "نیلوفر" و "زن دوم" را در کارنامه دارد.
