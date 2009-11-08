رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال با جلالی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال پس از حضور در اصفهان دیدار دو تیم فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان را از نزدیک تماشا کرد و پس از آن با سرمربی فولاد خوزستان به بحث و گفتگو پرداخت.

مهمترین بحثی که در این نشست مطرح شد پیرامون اظهارنظر سرمربی تیم فولاد خوزستان مبنی بر دوپینگ برخی از فوتبالیست‌ها بود.

پس از این نشست هاشمیان و جلالی تصمیم گرفتند تا در جلسه‌ای دیگر که فردا (دوشنبه) برگزار خواهد شد، بصورت جدی تر در خصوص موضوع دوپینگ در فوتبال کشور بحث و گفتگو کنند. این نشست در محل فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد.