  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۲۷

برنامه تمرینات تیم ملی فوتبال اعلام شد

برنامه تمرینات تیم ملی فوتبال اعلام شد

از سوی کادر فنی تیم ملی فوتبال کشورمان برنامه تمرینات این تیم طی 10 روز آینده اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه تمرین تیم ملی فوتبال کشورمان برای دو بازی دوستانه مقابل ایسلند و مقدونیه و یک بازی رسمی برابر اردن از سوی کادر فنی این تیم به شرح زیر اعلام شد:
یکشنبه - 17/8/88 
* ساعت 16 ، کمپ تیم‌های ملی 

دوشنبه - 18/8/88 
* ساعت 10 و ساعت 16، کمپ تیم‌های ملی

سه‌شنبه - 19/8/88
* مسابقه تدارکاتی ایران - ایسلند، ساعت 18، ورزشگاه آزادی

چهارشنبه - 20/8/88
* ساعت 10:30 و ساعت 16، کمپ تیم‌های ملی

پنج‌شنبه - 21/8/88
* ساعت 10 و ساعت 16، کمپ تیم‌های ملی

جمعه - 22/8/88
* ساعت 10 و ساعت 16، کمپ تیم‌های ملی

شنبه - 23/8/88
* مسابقه ایران - اردن، ساعت 18، ورزشگاه آزادی

یکشنبه - 24/8/88
* ساعت 10 و 16، کمپ تیم‌های ملی

دوشنبه - 25/8/88
* ساعت 10 و ساعت 16، کمپ تیم‌های ملی

سه شنبه - 26/8/88
* ساعت 10 و ساعت 16، کمپ تیم‌های ملی

چهارشنبه - 27/8/88
* مسابقه ایران - مقدونیه، ساعت 18، ورزشگاه آزادی

کد مطلب 978941

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها