برنامه تمرینات تیم ملی فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه تمرین تیم ملی فوتبال کشورمان برای دو بازی دوستانه مقابل ایسلند و مقدونیه و یک بازی رسمی برابر اردن از سوی کادر فنی این تیم به شرح زیر اعلام شد:
یکشنبه - 17/8/88
* ساعت 16 ، کمپ تیمهای ملی
دوشنبه - 18/8/88
* ساعت 10 و ساعت 16، کمپ تیمهای ملی
سهشنبه - 19/8/88
* مسابقه تدارکاتی ایران - ایسلند، ساعت 18، ورزشگاه آزادی
چهارشنبه - 20/8/88
* ساعت 10:30 و ساعت 16، کمپ تیمهای ملی
پنجشنبه - 21/8/88
* ساعت 10 و ساعت 16، کمپ تیمهای ملی
جمعه - 22/8/88
* ساعت 10 و ساعت 16، کمپ تیمهای ملی
شنبه - 23/8/88
* مسابقه ایران - اردن، ساعت 18، ورزشگاه آزادی
یکشنبه - 24/8/88
* ساعت 10 و 16، کمپ تیمهای ملی
دوشنبه - 25/8/88
* ساعت 10 و ساعت 16، کمپ تیمهای ملی
سه شنبه - 26/8/88
* ساعت 10 و ساعت 16، کمپ تیمهای ملی
چهارشنبه - 27/8/88
* مسابقه ایران - مقدونیه، ساعت 18، ورزشگاه آزادی
نظر شما