برنامه تمرینات تیم ملی فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه تمرین تیم ملی فوتبال کشورمان برای دو بازی دوستانه مقابل ایسلند و مقدونیه و یک بازی رسمی برابر اردن از سوی کادر فنی این تیم به شرح زیر اعلام شد:

یکشنبه - 17/8/88

* ساعت 16 ، کمپ تیم‌های ملی

دوشنبه - 18/8/88

* ساعت 10 و ساعت 16، کمپ تیم‌های ملی

سه‌شنبه - 19/8/88

* مسابقه تدارکاتی ایران - ایسلند، ساعت 18، ورزشگاه آزادی

چهارشنبه - 20/8/88

* ساعت 10:30 و ساعت 16، کمپ تیم‌های ملی

پنج‌شنبه - 21/8/88

* ساعت 10 و ساعت 16، کمپ تیم‌های ملی

جمعه - 22/8/88

* ساعت 10 و ساعت 16، کمپ تیم‌های ملی

شنبه - 23/8/88

* مسابقه ایران - اردن، ساعت 18، ورزشگاه آزادی

یکشنبه - 24/8/88

* ساعت 10 و 16، کمپ تیم‌های ملی

دوشنبه - 25/8/88

* ساعت 10 و ساعت 16، کمپ تیم‌های ملی

سه شنبه - 26/8/88

* ساعت 10 و ساعت 16، کمپ تیم‌های ملی

چهارشنبه - 27/8/88

* مسابقه ایران - مقدونیه، ساعت 18، ورزشگاه آزادی