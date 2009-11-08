روسیه و آمریکا آخرین دور مذاکرات هسته ای را برگزار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آخرین دور از مذاکرات روسیه و آمریکا در خصوص پیمان جایگزین استارت یک در حالی از فردا آغاز می شود که کمتر از یک ماه به پایان دوره این پیمان زمان باقی مانده است.

آمریکا امیدوار است که انصراف واشنگتن از استقرار سپر موشکی در نزدیکی مرزهای روسیه بتواند عامل تشویق کننده ای برای مسکو باشد.

در همین رابطه "آندره نسترنکو" سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: امیدوارم مذاکرات روز دوشنبه آخرین دور مذاکرات در این باره باشد و تا تاریخ 5 دسامبر که مدت پیمان استارت یک به پایان می رسد ما بتوانیم درباره پیمان جایگزین به توافق برسیم. هر دو طرف به مسئولیت خود در این خصوص واقف هستند و از همین رو هر کاری را که برای رسیدن به توافق باشد انجام می دهند.

از سوی دیگر "دیمیتری مدودف" در مصاحبه با اشپیگل در خصوص پیمان جایگزین استارت یک گفت : دولت جدید آمریکا این مساله را جزو یکی از اولویتهای کاری خود قرار داده است؛ در صورتی که دولت قبلی این گونه نبود. از این رو شانسها و فرصتهایی وجود دارد که روسیه و آمریکا بتوانند برای قرارداد جدید به توافق برسند. اقدامات کنترل کننده‌ ای در این زمینه اتخاذ کنند و تا پایان سال جدید اسناد قضایی و حقوقی مرتبط با این گونه توافقات را به امضا برسانند.

رئیس جمهور روسیه گفت: پیمودن راه برای یک جهان عاری از سلاحهای هسته‌ ای، آرمان مشترک ما و آمریکاست. اما اجتناب برخی از کشور‌ها و سهیم نشدن آنها در قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته ‌ای، کار را دشوار کرده است.