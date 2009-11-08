700 نفر در مسابقات قرآنی چهارمحال و بختیاری شرکت کردند

شعوذب شیری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با بیان اینکه در سی و دومین مسابقات قرآنی استان 70 درصد شرکت کنندگان خواهران بوده است، اظهار داشت: 400 نفر شرکت کنندگان خواهران و 250 نفر برادران بوده اند.

وی با بیان اینکه بیشترین افراد شرکت کننده در این مسابقات از شهرستان شهرکرد بوده است، بیان داشت: در این دوره از مسابقات قرآنی از رشته مفاهیم استقبال بیشتری شده است.

شیری ادامه داد: در مجموع این مسابقات از نظر کیفی نسبت به سال گذشته 30 درصد رشد کمی داشته است.

وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این مسابقات ترویج فرهنگ و معارف قرآن کریم در بین جوانان است، ادامه داد: با برگزاری مسابقات مفاهیم در کنار مسابقات ترتیل، قرائت و حفظ نشان از این دارد که شرکت کنندگان با تدبر و تفکر به مفاهیم قرآن می پردازند.

وی عنوان کرد: استقبال جوانان استان چهارمحال و بختیاری از مسابقات نشان از اشتیاق جوانان این استان برای درک مفاهیم قرآن است.

وی خاطرنشان کرد: در این مسابقات 250 نفر برگزیده شده اند که بعد از این مرحله در مراحل استانی و پس از آن افراد برگزیده در مرحله منطقه ای که استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری، مرکزی و کهگیلویه و بویراحمد حضور دارند، شرکت خواهند کرد.