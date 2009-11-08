حمایتهای مالی ریسک پذیر از شرکتهای دانش بنیان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین سالارآملی یکشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه فناوری نانو با بیان اینکه در حال حاضر هفت ستاد راهبردی فناوری در این معاونت ایجاد شده است گفت: سلولهای بنیادی، نانو، میکروالکترونیک، هوافضا، گیاهان دارویی و طب سنتی از جمله این ستادها هستند که به منظور هم افزایی فعالیتهای علمی و فناوری در داخل کشور و پرهیز از دوباره کاری و چند باره کاری شکل گرفته اند.

وی افزود: در سال 87 و ابتدای سال جاری برنامه ریزی هایی را در سه محور انجام دادیم. محور اول حمایت از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی است که می تواند با استفاده از پژوهش دانشگاهی و آزمایشگاهی یک فناوری را به محصول با ارزشی تبدیل کند. محور دوم حمایت از شرکتهای دانش بنیان است که به عنوان نمادی از تبدیل فناوری به محصول در جامعه شناخته شده و بسیاری از این شرکتها توانسته اند با حمایت این معاونت فعالیتهای خود را توسعه دهند.

سالارآملی محور سوم این معاونت را ایجاد بازار برای شرکتهای دانش بنیان ذکر کرد و اظهار داشت: از یک سو بازاری برای شرکتهای دانش بنیان ایجاد شود و از سوی دیگر بازار مشخصی که خریدار این فناوریها باشد نیز ایجاد شود به طوری که اگر نهاد یا فرد خاصی نیازمند کالاهای "های تک" ناشی از نانو و سایر فناوری های پیشرفته باشند، کمکهای لازم برای خرید این محصولات در نظر گرفته شده است.

وی حمایتهای این معاونت را شامل حمایتهای مالی و غیرمالی نام برد و ادامه داد: در بخش حمایتهای مالی سرمایه ریسک پذیر یا قرض الحسنه بلند مدت به شرکتهای دانش بنیان ارائه می شود که در صورت رسیدن به نتایج مطلوب این وام باید بازپرداخت شود. حمایتهای غیرمالی نیز شامل قوانین، مصوبات و گرفتن تسهیلات می شود.

سالارآملی عدم پذیرش محصولات "های تک" در بازار را ناشی از فناوریهای پیشرفته آن دانست و ادامه داد: یکی از مشکلات ما ناشی از این است که کمتر احساس نیاز به صنایع "های تک" داشته ایم و بیشتر بر روی تکنولوژی متوسط متمرکز بوده ایم. از این رو باید حرکت دو جانبه ای انجام شود تا صنایع احساس نیاز به فناوریهای برتر کنند.

معاون علمی معاونت علمی رئیس جمهور در عین حال تاکید کرد: ما در کشور محصولات "های تک" کم داریم که باید سعی شود در این زمینه به رشد و توسعه برسیم.