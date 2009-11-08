25 هزار تن آرد بین روستاییان چهارمحال وبختیاری توزیع شد

بهروز میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: ماهانه در بین روستاییان این استان سه هزار و 650 تن آرد توزیع می شود.

وی با بیان اینکه در سال 44 هزار تن آرد در بین روستاییان این استان توزیع می شود، بیان داشت: بیشترین آرد توزیع شده در استان در بین روستاییان شهرستان لردگان و کمترین آرد توزیع شده در بین روستاییان شهرستان بروجن بوده است.

میرزایی تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون هزار و 888 تن کوپن قند و شکر و دو هزار و 68 تن کوپن روغن در بین روستاییان استان توزیع شده است.

وی یادآور شد: سهمیه هر نفر در کوپن قند و شکر 900 گرم و سهمیه هر نفر از کوپن روغن یک کیلو و 200 گرم است.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته 385 هزار کوپن کالابرگ روستایی در بین روستاییان استان توزیع شده است.