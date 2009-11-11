آموزش و پرورش در لایحه هدفمند کردن یارانه ها نادیده گرفته شده است

فرشاد ابراهیم پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح هدفمند کردن یارانه ها و تاثیر آن بر مدارس غیردولتی و هئیت امنایی گفت: هنوز مشخص نیست که دولت قصد دارد با آموزش و پرورش و دانشگاهها همچون خانوارها رفتار کند یا نه و تا زمانی که این موضوع مشخص نشود نمی توان سخنی گفت.

این اظهارات در حالی از سوی ابراهیم پور مطرح می شود که مجلس کلیات قانون هدفمند کردن یارانه ها را تصویب کرده و هم اکنون در حال بررسی و تصویب جزئیات آن است.

برخی از کارشناسان مسائل آموزشی معتقدند طرح هدفمند کردن یارانه ها با واگذاری مدارس به بخش غیردولتی که یکی از اهداف برنامه پنجم توسعه و دولت دهم است، تناقض دارد و نه تنها تعداد دانش آموزان فعلی مدارس غیردولتی با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها کاهش می یابد بلکه امکان افزایش مدارس غیردولتی و هئیت امنایی نیز از بین می رود و مشکلات مالی این وزارتخانه بزرگ همچون گذشته پابرجا خواهد ماند.

طرح هدفمند کردن یارانه ها با واگذاری مدارس به بخش غیردولتی که یکی از اهداف برنامه پنجم توسعه و دولت دهم است، تناقض دارد و نه تنها تعداد دانش آموزان فعلی مدارس غیردولتی با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها کاهش می یابد بلکه امکان افزایش مدارس غیردولتی و هئیت امنایی نیز از بین می رود

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: هم اکنون شرکتهای توانیر، آبفا و گاز، برای دریافت هزینه های انرژی از مدارس غیردولتی همچون دولتی ها عمل می کنند و اگر قرار باشد سرانه انرژی بالا برود مدارس غیردولتی نیز تحت تاثیر قرار می گیرند.

ابراهیم پور در پاسخ به این سئوال که آیا واگذاری بخشی از آموزش و پرورش به بخش خصوصی با لایحه هدفمند کردن یارانه ها تناقض ندارد، گفت: حتما دولت برای عدم فشار به مردم در بخش آموزشی تمهیداتی را اندیشیده است که به مرور زمان مشخص خواهد شد.

علیرضا علی احمدی وزیر سابق آموزش و پرورش نیز در زمان تصدی خود بارها از اصل 30 قانون اساسی مبنی بر اداره دولتی تمام مدارس انتقاد کرده و به دنبال تفسیر این قانون همچون اصل 44 بوده و خواهان واگذاری بخشی از مدارس به بخش غیردولتی و هئیت امنایی کردن قسمت دیگری از آن بود.

پیشنهادات آموزش و پرورش به دولت

معاون توسعه مشارکتهای وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه پیشنهادات خود را قبل از ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه ها از سوی دولت به مجلس ارائه کرده ایم، اظهار کرد: در این پیشنهادات، تبعاتی که لایحه به مدارس غیردولتی وارد می کند اشاره کرده و راهکارهایی را هم ارائه داده ایم و از دولت خواسته ایم تا هزینه های انرژی برای مدارس افزایش نیابد.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: در صورت افزایش هزینه ها دولت باید منابعی را برای مدارس غیردولتی در نظر بگیرید که مشکلی برای توسعه این مدارس وجود نیاید.

ابراهیم پور درباره محل تامین منابع نیز گفت: هنوز محل تامین این منابع مشخص نشده است.