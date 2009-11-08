فرهنگ فارسی معاصر دوباره نمایان شد

به گزارش خبرنگار مهر، این فرهنگ دربردارنده 60 هزار واژه و اصطلاح ادبی،علمی،فنی و گفتاری زبان فارسی است. در این فرهنگ تازهترین واژههای رایج در زبان فارسی مانند پادمان،پودمانی، چت کردن و ... ثبت و به دقت معنا شده است.
فرهنگ دوجلدی فارسی معاصر، مشتمل بر تعریف دقیق و ساده معنی یا معنیهای هر واژه همراه با چگونگی کاربرد آنهاست. از دیگر ویژگیهای این کتاب میتوان به دارا بودن 12هزار ترکیب اسمی و فعلی رایج در زبان فارسی و دربرداشتن حدود 50 جدول با پیوست نام ماهها، نشانههای الکترونیک، عنصرهای شیمیایی، الفبای لاتین و واحدهای متری اشاره کرد.
دایره مخاطبان فرهنگ را عموم علاقمندان به زبان فارسی تشکیل میدهند. گروه مولفان این فرهنگ از جمله چهرههای باتجربه در زمینه فرهنگهای زبان فارسی به شمار میروند که بیش از سه دهه تجربه کار مداوم در زمینه فرهنگهای زبان فارسی دارند.
استاد غلامحسین صدری افشار و نسرین ونسترن حکمی پیش از این به خاطر ویرایش دوم فرهنگ معاصر فارسی جایزه کتاب سال در بخش کلیات را از آن خود کردهاند.
نوع کاغذ به کار رفته، ابعاد متناسب کتاب، صفحهآرایی و حروفچینی چشم نواز و همچنین ارائه تعاریف دقیق و جامع و منطبق با منطق استدلالی از جمله ویژگیهایی است که کار تازه این گروه را به اثری برخوردار از تمامی استانداردهای جهانی عرضه فرهنگ تبدیل میکند.
فرهنگ فارسی دوجلدی معاصر در دوهزارو252 صفحه قطع وزیری به پیشخان کتابفروشیها آمده است.
فرهنگ فارسی معاصر به کوشش غلامحسین صدری افشار، نسرین و نسترن حکمی با افزایش قابل توجه در واژگان و لغتها در دو جلد از سوی انتشارات فرهنگ معاصر راهی بازار کتاب شد.
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