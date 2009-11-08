گلستان در یک قدمی خشکسالی و کم آبی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا عطارزاده ظهر یکشنبه در کارگروه انسجام بخشی آب و آبفای این استان در گرگان افزود: به رغم همه اقدامات انجام شده و زحمات مدیران که بسیار اندیشمند بوده، هنوز با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم.

وی با اشاره به ضرورت تعامل و همفکری مدیران استانی صنعت‌ آب، خاطرنشان کرد: از مدیران استانی انتظار داریم که در حوزه‌های مختلف مدیریت منابع آب برنامه‌های متناسب با استان خود ارائه کنند.

وی عنوان کرد: پروژه‌های صنعت آب گلستان پرتحرک و در حال پیشرفت بوده و برنامه‌های قابل تاملی در این بخش در حال اجرا است و در جریان بازید از پروژه‌های صنعت آب گلستان، شاهد هماهنگی و تعامل خوبی در این استان بودیم.

به گفته عطارزاده، عملکرد مسئولان استان رضایت‌بخش بوده و حاصل زحمات و تلاش‌های آنان موجب توسعه خدمات رسانی می‌شود.

وی با تقدیر از مسئولان صنعت آب و آبفای استان گلستان، تصریح کرد: هماهنگی بین مدیران و اجرای پروژه‌های صنعت آب گلستان از نقاط قوت مدیران این صنعت بوده است.

عطارزاده با بیان اینکه مسئولان با انجام درست وظایف خود نقشی انکارناپذیر در حل مشکلات کشور خواهند شد، تصریح کرد: انجام صحیح وظایف محوله از سوی مدیران موجب می‌شود که خداوند متعال به کارهای ما برکت دهد و رضایت مردم حاصل می‌شود.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به ظرفیت‌های استان گلستان یادآورشد: آبادانی یک شبه انجام نمی‌شود ولی نباید روند آبادانی و توسعه خیلی طول بکشد.

معاون وزیر نیرو درامور آب و آبفا از مدیران صنعت آب گلستان خواست که علاوه بر کار ستادی حضور موثر و مستمری در پروژه‌ها و بین مجموعه همکاران و مردم داشته باشند تا روند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بهینه شود.