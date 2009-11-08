کاهش ذخایر خون کشور در اوج شیوع آنفلوانزا نگران کننده است

صدیقه امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان در خصوص شیوع بیماری آنفلوانزای نوع A اظهار داشت: تامین ذخایر خون یکی از مهمترین مسائلی است که در موجهای آنفلوانزا با آن مواجه می شویم به همین دلیل تامین ذخایر خون یکی از نگرانیهای انتقال خون در سراسر دنیا و ایران است.

وی خاطرنشان کرد: در جریان شیوع آنفلوانزای نوع A عده ای از اهداء کنندگان دچار بیماری می شوند و عده ای نیز مجبور به نگهداری از این بیماران در منزل هستند و تعدادی نیز به دلیل ارتباط نزدیک با این بیماران از جمع اهداء کنندگان خون حذف می شوند.

امینی عنوان کرد: هم اکنون نگران کمبود خون در ماه های آینده در کشور هستیم که در همین زمینه اقدامات وسیعی در کشور انجام شده است و اطلاع رسانی لازم به اهداء کنندگان برای ذخیره منابع خونی نیز صورت گرفته است.

وی گفت: از همه اهداکنندگان خون می خواهیم قبل از ابتلاء به این بیماری اقدام به اهدای خون نمایند.

امینی افزود: یکی از بهترین گزینه های اهدای خون افرادی هستند که به این بیماری مبتلا شده اند و پس از یک هفته از بهبودی نسبت به اهدا اقدام می کنند.

معاون انتقال خون کشور اضافه کرد: بدن این افراد پس از ابتلا، اقدام به تولید موادی می کند که ضد آنفلوانزا هستند و برای دریافت کنندگان نیز می تواند در راستای جلوگیری از بیماری تاثیرگذار باشند.