به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی شورای شهر و شهرداری کرمانشاه با بهره گیری از مهره‌هایی نظیر عرفان امیری، سعید امیری و اشکان ازلی‌فر که همگی از اعضای سابق تیم جوانان ایران بوده‌اند و کشتی گیران بومی استان کرمانشاه تحت هدایت بیژن زرافشانی، عضو سابق تیم ملی در رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد شرکت می کند.

زرافشانی عضو شورای شهر و شهرداری کرمانشاه حامی اصلی این تیم برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد است تا کشتی در این منطقه که از مناطق اصلی پرورش کشتی گیران مستعد آزادکار است همچنان رونق داشته باشد.

فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد از25 آبانماه با حضور هشت تیم آغاز می شود.