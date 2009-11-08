چهار سد لاستیکی در گلستان ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی حاجیلری صبح یکشنبه در بازدید از طرحهای این شرکت افزود: از این سدها، سد دیگجه دومین سد لاستیکی استان گلستان بوده که پس از سد لاستیکی خواجه نفس اجرا می شود.

وی با اشاره به مشخصات سد لاستیکی دیگجه افزود: این سد بر روی رودخانه گرگانرود و در بالادست سد وشمگیر در محدوده روستای دیگجه شهرستان گنبد احداث می شود.



حاجیلری ذخیره سازی و تضمین آب اراضی حاشیه رودخانه گرگانرود به میزان دو هزار و 500 هکتار را از جمله اهداف احداث این سد عنوان کرد.

وی، افزایش سطح تراز آب و امکان انتقال آب به مزارع اطراف به روش پمپا‍ژ و جلوگیری از کف کنی رودخانه را از دیگر اهداف احداث این پروژه عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت‌ آب منطقه‌ای گلستان افزود: هزینه اجرای این پروژه حدود سه میلیارد تومان بوده که پیش‌بینی می شود در نیمه اول سال 90 به بهره برداری برسد.