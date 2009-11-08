امضای تفاهمنامه همکاری دانشگاه بیرجند و سفارت ایران در هند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدرضا میری ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران گفت: برای ارتقای سطح همکاری های علمی، فرهنگی و بهره مندی از توانمندی ها و ظرفیت های دانشگاه بیرجند، گسترش تبادلات علمی و فرهنگی ایران و هندوستان و با توجه به فرصت های علمی و فرهنگی موجود در این کشور تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه بیرجند و رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در دهلی نو منعقد شد.

رئیس دانشگاه بیرجند برگزاری همایشهای مشترک هندشناسی، شناسایی و معرفی نسخ خطی و تبادل منابع پژوهشی، تبادل استاد و دانشجو برای برگزاری دوره های بازآموزی زبان و ادبیات فارسی، پذیرش دانشجوی خارجی و اعطای بورس و همکاری برای آموزش زبان فارسی از جمله زمینه های این همکاری است.

میری ادامه داد: بر اساس این تفاهم نامه، دانشگاه بیرجند پشتیبانی علمی و فرهنگی از فعالیت های رایزن فرهنگی، ارسال آثار علمی، ارائه مطالب مربوط به همایش های علمی، ایجاد زمینه برای حضور فرهیختگان و محققان هند برای شرکت در همایش و دوره های آموزشی پیش بینی شده، تبادل پایان نامه و پژوهش های انجام شده در حوزه مطالعات ایران شناسی و هندشناسی و مطالعات تطبیقی را تحقق می یابد.

رئیس دانشگاه بیرجند یادآور شد: معرفی دانشگاه بیرجند و آثار علمی آن به مراکز علمی و فرهنگی و دانشگاه های هند، ایجاد زمینه برای حضور استادان در دوره های نسخ شناسی، همکاری در تهیه نسخ خطی، انتخاب و معرفی استادان و دانشجویان دارای شرایط برای شرکت در دوره های بازآموزی زبان و ادب فارسی و... در زمره تعهدات رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو می باشد.