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۴ مرداد ۱۳۸۳، ۱۸:۳۶

منابع امنيتي كويت خبر دادند :

افشاي نقشه سوء قصد به نخست وزير عراق

يك منبع امنيتي امروز اعلام كرد : پليس كويت مدارك مربوط به جزئيات نقشه حمله به نخست وزير عراق را كه قرار است هفته آينده از كويت ديدار كند كشف كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين منبع  به  خبرگزاري فرانسه گفت : در خلال حملات چند روز گذشته كه براي جستجوي مظنونان انجام شد تعدادي مدارك  كه طرح سوء قصد به جان اياد علاوي نخست وزير عراق را افشاء مي كرد كشف شد .

اين منبع افزود : اين توطئه گران قصد داشتند  كه جملات خود را در روز دوم اوت كه همزمان با چهاردهمين سالگرد حمله رژيم صدام به كويت انجام دهند .

روز گذشته (شنبه)  كويت با اعلام نام دو تن از اتباع اين كشور اعلام كرد كه اين افراد به خاطر اتهامات امنيتي تحت تعقيب هستند .  اين اقدام دولت كويت در پي سركوبي مظنوناني است كه داوطلباني را براي مبارزه با نظاميان آمريكايي در عراق  به خدمت مي گيرند .
 

کد مطلب 97901

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