افشاي نقشه سوء قصد به نخست وزير عراق

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين منبع به خبرگزاري فرانسه گفت : در خلال حملات چند روز گذشته كه براي جستجوي مظنونان انجام شد تعدادي مدارك كه طرح سوء قصد به جان اياد علاوي نخست وزير عراق را افشاء مي كرد كشف شد .



اين منبع افزود : اين توطئه گران قصد داشتند كه جملات خود را در روز دوم اوت كه همزمان با چهاردهمين سالگرد حمله رژيم صدام به كويت انجام دهند .



روز گذشته (شنبه) كويت با اعلام نام دو تن از اتباع اين كشور اعلام كرد كه اين افراد به خاطر اتهامات امنيتي تحت تعقيب هستند . اين اقدام دولت كويت در پي سركوبي مظنوناني است كه داوطلباني را براي مبارزه با نظاميان آمريكايي در عراق به خدمت مي گيرند .

