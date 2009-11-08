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۱۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۲۹

طرح انضباط ترافیکی در خیابانهای پر تردد مشهد اجرا شد

طرح انضباط ترافیکی در خیابانهای پر تردد مشهد اجرا شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد از اجرای طرح انضباط ترافیکی در پنج خیابان پرتردد و دارای مشکل ترافیکی مشهد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی امامی میبدی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این طرح با همکاری نیروهای راهور ناجا همه روزه از ساعت 7 تا 14 در خیابان های شهید تولایی، خیابان سعدی، خیابان امام خمینی(ره)، خیابان پیام، و چند تقاطع مهم مشهد اجرا شده و متخلفان اعمال قانون می شدند.

وی گفت: با توجه به آمار موارد تخلف ثبت شده توسط مامورین راهور ناجا، بیشترین ارتکاب تخلف در این محدوده ها در خصوص توقف در محل ایستادن ممنوع و توقف دوبله بوده و عدم توجه به تذکر پلیس و عبور از چراغ قرمز از کمترین تخلفاتی هستند که رانندگان مرتکب شده بودند.

امامی خاطرنشان کرد: امید است با اجرا و اعمال قانون در معابر دارای مشکل، بتوان در حل مشکلات ترافیکی شهرمان نقش موثری داشت.

همچنین سرپرست مرکز کنترل سازمان حمل ونقل و ترافیک مشهد از تجهیز میدان امام حسین(ع) در مشهد در مسیر 100متری به چراغ فرماندهی خبر داد.

مهندس علی پژومند راد افزود: این طرح در راستای کاهش بار ترافیکی میدان امام حسین (ع) انجام گرفته است.

راد افزود: با توجه به اهمیت این میدان در ترافیک محدوده بلوار صد متری امید است با اجرای این طرح شاهد روانی در گره ترافیکی و کاهش تصادفات در این محدوده باشیم.

وی گفت: حل کاهش مشکل ترافیک در این محل منوط به احداث پل غیر همسطح است که احداث گذرگاه غیرهمسطح در این تقاطع نیز به تصویب سازمان رسیده است و در آینده نزدیک توسط شهرداری اجرا خواهد شد.

کد مطلب 979029

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