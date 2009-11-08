دو هزار نسخه کتاب "هنر تنظیم دخل و خرج" در مشهد توزیع شد

محمدمهدی برادران در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، از انتشار کتابی با عنوان هنر تنظیم دخل و خرج خانواده و عنوان فرعی اقتصاد و خانواده خبر داد و افزود: در سال اصلاح الگوی مصرف، در کنار سایر اقدامات انجام‌شده در دو بخش درون و برون‌سازمانی فعالیتهای متنوعی در حال انجام است که بخشی از آن مربوط به کارهای زیربنایی و فرهنگ‌سازی در این زمینه است.



قائم‌مقام معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد تصریح کرد: اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ‌سازی پایدار است و این خود نیازمند راهکارهایی است تا همه افراد جامعه التزام رفتارهای اصلاح مصرف را احساس کنند و به تدریج این اصلاحات نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و در نهایت به یک فرهنگ در عرصه مصرف تبدیل شود.



برادران در ادامه با اشاره به هدف اصلاح رفتارهای مصرف در سطح جامعه افزود: این کتاب در 207 صفحه با شمارگان دو هزار نسخه با استفاده از عباراتی ساده و قابل فهم برای عموم تهیه شده است.