دو هزار نسخه کتاب "هنر تنظیم دخل و خرج" در مشهد توزیع شد

محمدمهدی برادران در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، از انتشار کتابی با عنوان هنر تنظیم دخل و خرج خانواده و عنوان فرعی اقتصاد و خانواده خبر داد و افزود: در سال اصلاح الگوی مصرف، در کنار سایر اقدامات انجامشده در دو بخش درون و برونسازمانی فعالیتهای متنوعی در حال انجام است که بخشی از آن مربوط به کارهای زیربنایی و فرهنگسازی در این زمینه است.
قائممقام معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد تصریح کرد: اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگسازی پایدار است و این خود نیازمند راهکارهایی است تا همه افراد جامعه التزام رفتارهای اصلاح مصرف را احساس کنند و به تدریج این اصلاحات نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و در نهایت به یک فرهنگ در عرصه مصرف تبدیل شود.
برادران در ادامه با اشاره به هدف اصلاح رفتارهای مصرف در سطح جامعه افزود: این کتاب در 207 صفحه با شمارگان دو هزار نسخه با استفاده از عباراتی ساده و قابل فهم برای عموم تهیه شده است.
مشهد - خبرگزاری مهر: قائم مقام معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد همزمان با فرارسیدن هفته کتاب از توزیع دو هزار نسخه کتاب هنر تنظیم دخل و خرج درباره اصلاح الگوی مصرف خبر داد.
محمدمهدی برادران در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، از انتشار کتابی با عنوان هنر تنظیم دخل و خرج خانواده و عنوان فرعی اقتصاد و خانواده خبر داد و افزود: در سال اصلاح الگوی مصرف، در کنار سایر اقدامات انجامشده در دو بخش درون و برونسازمانی فعالیتهای متنوعی در حال انجام است که بخشی از آن مربوط به کارهای زیربنایی و فرهنگسازی در این زمینه است.
نظر شما