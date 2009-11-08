به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد فیلم تازه کن لوچ به حضور سربازان بریتانیایی در خاک عراق میپردازد و عنوان فیلم نیز به جادهای که فرودگاه بغداد را به منطقه سبز بینالمللی مرتبط میکند، اشاره دارد. به این ترتیب لوچ پس از ساختن فیلمی ورزشی با مایههای اجتماعی بار دیگر به یکی از حوزههای مورد علاقه خود یعنی سیاست بازمیگردد.
پل لاورتی که فیلمنامه 9 فیلم اخیر لوچ را نوشته، نگارش فیلمنامه "جاده ایرلندی" را هم بر عهده داشته است. دو فیلمنامهنویس جوان یعنی مارک وومک و آندریا لو نیز با لاورتی همکاری داشتهاند. به دو پیمانکار امنیتی بخش خصوصی در بغداد میپردازد و وقتی یکی از این دو در جاده ایرلندی کشته میشود، دیگری میکوشد به راز قتل همکارش پی ببرد.
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