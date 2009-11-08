  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۴۰

کن لوچ "جاده ایرلندی" را درباره عراق می‌سازد

کن لوچ "جاده ایرلندی" را درباره عراق می‌سازد

فیلمساز 73 ساله و پرکار ایرلندی پس از موفقیت فیلم "در جستجوی اریک" در تدارک ساخت فیلمی تازه به نام "جاده ایرلندی" درباره عراق است.

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد فیلم تازه کن لوچ به حضور سربازان بریتانیایی در خاک عراق می‌پردازد و عنوان فیلم نیز به جاده‌ای که فرودگاه بغداد را به منطقه سبز بین‌المللی مرتبط می‌کند، اشاره دارد. به این ترتیب لوچ پس از ساختن فیلمی ورزشی با مایه‌های اجتماعی بار دیگر به یکی از حوزه‌های مورد علاقه خود یعنی سیاست بازمی‌گردد.

پل لاورتی که فیلمنامه 9 فیلم اخیر لوچ را نوشته، نگارش فیلمنامه "جاده ایرلندی" را هم بر عهده داشته است. دو فیلمنامه‌نویس جوان یعنی مارک وومک و آندریا لو نیز با لاورتی همکاری داشته‌اند. به دو پیمانکار امنیتی بخش خصوصی در بغداد می‌پردازد و وقتی یکی از این دو در جاده ایرلندی کشته می‌شود، دیگری می‌کوشد به راز قتل همکارش پی ببرد.

کد مطلب 979063

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها