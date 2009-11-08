نگران اجرای هدفمندی یارانه ها هستم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تلاش می شود که درباره لایحه هدفمند کردن یارانه ها بین مجلس و دولت همکاری شود و احتمال می دهم که موضوعات مورد اختلاف به زودی جمع شود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره تلاش علی آقامحمدی برای نزدیک تر کردن نظرات دولت و مجلس درباره لایحه هدفمند کردن یارانه ها، افزود: آقای آقامحمدی از قبل در این باره فعال بوده تا نظرات دو طرف به یکدیگر درباره این لایحه نزدیک شود.

حداد عادل در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص موضوع ممنوع الخروج بودن برخی هنرمندان و اینکه آیا این موضوع در کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی شده است یا خیر تصریح کرد: بحثی در کمیسیون فرهنگی مجلس درباره موضوع ممنوع الخروج بودن هنرمندان مطرح نبوده و تا کنون هم تا جایی که بنده اطلاع دارم در دستور کار نیست.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: البته ما هنوز در جریان نظر وزارت ارشاد و شخص وزیر این وزارتخانه قرار نگرفته ایم و بنده هم نمی دانم که نظر وزارت ارشاد در این باره چیست.

رئیس مجلس هفتم در پاسخ به سئوال خبرنگاری که ارزیابی وی از معرفی 3 وزیر پیشنهادی را جویا شده بود، گفت: فکر می کنم در وزارت آموزش و پرورش رئیس جمهور فرد مناسبی را معرفی کرده است. آقای حاجی بابایی با چندین دوره نمایندگی در مجلس، ایفای نقش در هیئت رئیسه و سوابق مفید در آموزش و پرورش انتخاب خوبی برای این وزارتخانه است.

وی پیش بینی کرد حاج بابایی که به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش معرفی شده است رای بالایی را از نمایندگان مجلس هشتم کسب کند و بتواند معلمان را پس از چند ماه اداره وزارت آموزش و پرورش توسط سرپرست از بلاتکلیفی در آورد.

حداد عادل نظر خود را درباره محصولی وزیر پیشنهادی رفاه و نامجو وزیر پیشنهادی نیرو اینگونه بیان کرد: در راه موفقیت دو وزیر رفاه و نیرو فعلا مانعی نمی بینم و فکر می کنم به زودی مجلس پرونده وزیران پیشنهادی را مختومه خواهد کرد.

نماینده تهران در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا مجلس بعد از تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها بر کار دولت در اجرا نظارت خواهد داشت و در این راستا به دولت یاری خواهد رساند، تصریح کرد: اختیارات مجلس از حیث نظارتی کم نیست اما بالاخره مسئولیت اجرا با دولت است. بنده بیش از آنکه نگران قانون لایحه هدفمند کردن یارانه باشم نگران اجرای آن هستم.

وی اضافه کرد: مشکل تصویب در مجلس در ارتباط با این لایحه وجود ندارد اما احتمال می دهم که از حیث اجرا دولت کار سختی در پیش داشته باشد. امیدوارم دولت لوازم اجرای این کار را فراهم کرده باشد البته همه باید در این زمینه همکاری کنند، مجلس نیز به دولت در این زمینه یاری خواهد رساند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه از دولت می خواهیم خیلی جدی و عاقلانه بحث لایحه هدفمند کردن یارانه ها را آغاز کند، کمک همه ارگانها در این زمینه را ضروری خواند.