کیارستمی فیلمساز محبوب خالق "پنهان" و "روبان سفید" است

به گزارش خبرنگار مهر، تایمز آنلاین اعلام کرد میشائیل هانکه که "پنهان" او فیلم برگزیده نخستین دهه از هزاره سوم از نگاه نویسندگان، منتقدان و سینماگران بریتانیایی لقب گرفته، فیلمساز ایرانی برنده نخل طلایی کن را فیلمساز برگزیده خود در یک دهه اخیر توصیف کرد که رسیدن به سادگی موجود در فیلم‌های او به آسانی حاصل نمی‌شود.

هانکه که با فیلم سینمایی "روبان سفید" جایزه نخل طلایی کن 2009 را برده و با همین فیلم نماینده سینمای آلمان در بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان اسکار هشتاد و دوم است، درباره انتخاب "پنهان" نیز گفت: همیشه شماره یک بودن خوشایند است. از انتخاب "پنهان" خوشحال و در عین حال بسیار شگفتزده‌ام.

وی ادامه داد: "پنهان" فیلمی آسان برای من نبود. شاید مخاطبان به اندازه‌ای که فیلمسازان جریان اصلی فکر می‌کنند احمق نیستند. من معمولا برای حل کردن معمای فیلم تلاش نمی‌کنم. بلکه تماشاگران را با ارزش‌های اخلاقی درگیر می‌کنم. در "پنهان" دو کودک پایان فیلم بیش از همه می‌دانند، اما هیچکس صدای گفتگوی آنها را نمی‌شنود.

فیلمساز اتریشی آلمانی درباره اینکه کدام فیلم خود را بیش از همه دوست دارد گفت: هیچ فیلمی نیست که به آن بیش از دیگران افتخار کنم. یک پدر خوب همه فرزندانش را دوست دارد. با اینکه به تمام خواسته‌هایم نرسیده‌ام، اما نمی‌توانم خیلی هم شاکی باشم. قرار است به زودی فیلمی درباره سالخوردگی با بازی ایزابل هوپر بسازم.