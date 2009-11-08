به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه به تهیه‌کنندگی محسن شایانفر و بازی داود رشیدی، علی نصیریان، مسعود رایگان، رامتین خداپناهی، بهرام شامحمدلو، آنا نعمتی، حسین یاری، سیروس ابراهیم‌زاده، کورش تهامی، امیرمحمد زند، پردیس افکاری، سعید پیردوست، ابراهیم آبادی، عارف لرستانی و سیما مطلبی تولید شده است.

"خسته‌دلان" داستان مسافرانی است که سوار قطار می‌شوند و هر یک سرنوشتی متفاوت دارند. عوامل تولید عبارتند از مشاور: رضا کاشانی، نویسنده: محمدهادی کریمی، طراح اولیه: سیدسعید رحمانی، تصویربردار: ایرج عاشوری، مدیر هنری: مجید میرفخرایی، طراح گریم: محمدرضا قومی، صدابردار: جهانگیر میرشکاری، روابط عمومی: محسن سلیمانی فاخر و مدیر تولید: مهدی بدرلو.

سیروس الوند فیلم‌های سینمایی "رستگاری در هشت و بیست دقیقه"، "مزاحم"، "یکبار برای همیشه" و "تله" را در کارنامه دارد.