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۱۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۰۱

پخش مجموعه "خسته‌دلان" از چهارشنبه شروع می‌شود

پخش مجموعه "خسته‌دلان" از چهارشنبه شروع می‌شود

مجموعه تلویزیونی "خسته‌دلان" به کارگردانی سیروس الوند از 20 آبان‌ماه روزهای چهارشنبه از شبکه یک پخش می‌‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه به تهیه‌کنندگی محسن شایانفر و بازی داود رشیدی، علی نصیریان، مسعود رایگان، رامتین خداپناهی، بهرام شامحمدلو، آنا نعمتی، حسین یاری، سیروس ابراهیم‌زاده، کورش تهامی، امیرمحمد زند، پردیس افکاری، سعید پیردوست، ابراهیم آبادی، عارف لرستانی و سیما مطلبی تولید شده است.

"خسته‌دلان" داستان مسافرانی است که سوار قطار می‌شوند و هر یک سرنوشتی متفاوت دارند. عوامل تولید عبارتند از مشاور: رضا کاشانی، نویسنده: محمدهادی کریمی، طراح اولیه: سیدسعید رحمانی، تصویربردار: ایرج عاشوری، مدیر هنری: مجید میرفخرایی، طراح گریم: محمدرضا قومی، صدابردار: جهانگیر میرشکاری، روابط عمومی: محسن سلیمانی فاخر و مدیر تولید: مهدی بدرلو.

سیروس الوند فیلم‌های سینمایی "رستگاری در هشت و بیست دقیقه"، "مزاحم"، "یکبار برای همیشه" و "تله" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 979081

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