تاثیر جزر و مد دریا بر سرعت دویدن اسبها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اماسان نیوز، اسبها با جزر و مد دچار افت انرژی در ماهیچههایشان میشوند و نه تنها کندتر میدوند بلکه دچار نوعی افسردگی و کم حوصلگی نیز میشوند.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که با بالا آمدن جزر اسبها دچار نوعی افسردگی و سرخوردگی میشوند و با بالا رفتن مد در دریاها نیز این حیوانات نمیتوانند انرژیشان را به طور مساوی در ماهیچههایشان تقسیم کنند و دچار نوعی اختلال در دویدن میشوند.
محققان انگلیسی بر این باورند که بهترین روز شرکت کردن اسبها در مسابقههای اسبدوانی پانزدهمین روز از ماه است که به نسبت روزهای نخست و پایانی ماه وضعیت جزر و مد کمی ثابت تر است.
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