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۱۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۲۷

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تاثیر جزر و مد دریا بر سرعت دویدن اسبها

تاثیر جزر و مد دریا بر سرعت دویدن اسبها

محققان انگلیسی به تازگی دریافته‌اند که جزر و مد بر سرعت دویدن اسبها در حین مسابقات تاثیر می‌گذارد و در برخی روزها اسبها را افسرده می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ام‌اس‌ان نیوز، اسبها با جزر و مد دچار افت انرژی در ماهیچه‌هایشان می‌شوند و نه تنها کندتر می‌دوند بلکه دچار نوعی افسردگی و کم حوصلگی نیز می‌شوند.

نتایج تحقیق حاکی از آن است که با بالا آمدن جزر اسبها دچار نوعی افسردگی و سرخوردگی می‌شوند و با بالا رفتن مد در دریاها نیز این حیوانات نمی‌توانند انرژیشان را به طور مساوی در ماهیچه‌هایشان تقسیم کنند و دچار نوعی اختلال در دویدن می‌شوند.

محققان انگلیسی بر این باورند که بهترین روز شرکت کردن اسبها در مسابقه‌های اسب‌دوانی پانزدهمین روز از ماه است که به نسبت روزهای نخست و پایانی ماه وضعیت جزر و مد کمی ثابت تر است.

کد مطلب 979089

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