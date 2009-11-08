به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه به تهیه‌کنندگی اصغر زائری تهیه شده و در آن ایرج نوذری، فرهاد مهادیان، لیلا موسوی و لیلا ترانه بازیگران ثابت نقش پلیس هستند. عمار تفتی، پویا امینی، صبا کمالی، پرهام امینی، یوسف مرادیان، حمیرا ریاضی، لیلا برخورداری، الیزابت امینی، بهناز جعفری، خاطره حاتمی، ناصر طهماسب و... دیگر بازیگران این پروژه هستند.

عوامل مجموعه 26 قسمتی "کلانتر 3" که به سفارش شبکه یک تهیه شده عبارتند از امیر قربانخانی مدیر تصویربرداری، رضا کنشلو و مسعود دادگری صدابرداران، عزیز روحی طراح گریم، منیره ملکی طراح صحنه و لباس، علی هفته‌ای دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، مریم احمدی منشی صحنه و غلامرضا میرزاصادقی مدیر تولید.