پاریس برای نقش آفرینی بیشتر در مناقشه خاورمیانه تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عکاظ عربستان، با توجه به اینکه "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهور فرانسه در دو روز پیاپی در کاخ الیزه ابتدا در 11 نوامبر (20 آبان ماه) با "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر کابینه رژیم صهیونیستی و سپس در 12 نوامبر (21 آبان ماه) با "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه دیدار می کند، اهمیت این دیدار از نظر سیاسی و استراتژیک بالا می رود.

البته تاکنون خبری درباره احتمال دیدار سران سوریه و رژیم صهیونیستی در پاریس منتشر نشده است.

تحلیلگران با اشاره به این دیدارها از تلاش پاریس برای نقش آفرینی بیشتر در مسئله خاورمیانه خبر می دهند. به نظر می رسد سارکوزی با برگزیدن این استراتژی جدید در صدد تحکیم موقعیت پاریس در تحولات خاورمیانه باشد.

روز گذشته وزیرخارجه ترکیه در دیدار همتای فرانسوی خود در پاریس، با اشاره غیر مستقیم به فرانسه خواستار نقش آفرینی دیگر کشورها در مسئله مذاکرات تل آویو و دمشق شده بود.

از سوی دیگر "برنار کوشنر" با اشاره به سفر خود در روزهای آتی به سرزمین های اشغالی، از ناامیدی خود از روند سازش خاورمیانه خبر داده بود.