19800 واحد پلاسما از کرمان به خارج از کشور ارسال شده است

محمدرضا مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 19 هزار و 800 واحد پلاسما از استان کرمان به مراکز فرآوری خون در خارج از کشور به خصوص آلمان صادر شده است.

مدیرکل انتقال خون کرمان افزود: ارسال پلاسمای داخلی برای فرآوری، علاوه بر صرفه جویی ارزی موجب بالا رفتن درصد سلامت فرآورده های خونی بیماران خواهد شد.

مهدی زاده گفت: فرآورده های تولیدی از پلاسمای داخلی 100 درصد سالمتر از فرآورده های خارجی است.

وی افزود: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری میزان ارسال پلاسما از استان کرمان به 35 هزار واحد پلاسما برسد.

وی همچنین از افزایش 47.5 درصدی اهدای مستمر خون در سال جاری نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: در راستای حذف خون جایگزین در استان اقدام موثر انجام شده است و علاوه بر تامین مصرف داخلی استان دو هزار و 730 واحد خونی نیز به استانهای مجاور صادر شده است.