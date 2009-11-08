بخشی از زمینهای مسکن مهر به دست صاحبان نرسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سجاد احسانی ظهر یکشنبه در گردهمایی تعاونی های مسکن غرب استان تهران افزود: هماهنگی لازم برای تحقق و عملی شدن مسکن مهر در غرب استان تهران وجود ندارد و با وجود گذشت مدتها از ثبت نام متقاضیان هنوز زمینی به دست آنها نرسیده است.

وی ادامه داد: در ابتدا به مسکن مهر بسیار خوشبین بودیم اما با گذشت زمان متوجه شدیم همه زیرساختهای تحقق این امر در منطقه فراهم نیست و کارشکنی هایی در این زمینه صورت می گیرد.

احسانی عنوان کرد: افراد زیادی از اقشار کم درآمد جامعه به امید صاحب خانه شدن در این طرح ثبت نام کرده اند اما هنوز حتی زمین را نیز دریافت نکرده و امید بسیاری از آنها ناامید شده است.

مدیرعامل شرکت خدمات پشتیبان پانصد شهر جدید هشتگرد ساوجبلاغ اظهار داشت: در خصوص مسکن مهر هماهنگی کامل بین دستگاه های ذیربط وجود ندارد و این ناهماهنگی به ضرر قشر کم درآمد تمام شده است.

وی خاطرنشان کرد: به حمایتهای وزارت تعاون و مسکن و شهرسازی بسیار امیدوار بودیم اما آنها نیز در این زمینه به همه وظایف خود عمل نکرده اند و هماهنگی و تعامل لازم را برای تحقق موفق طرح مسکن مهر ندارند.

احسانی یادآور شد: لازم است عاملان کارشکنی شناسایی و معرفی شوند تا دیگر کسی نتواند به حقوق قشر محروم جامعه بی توجهی کند.

باید پاسخگوی قشر ضعیف باشیم

احسانی بیان کرد: باید پاسخگوی قشر ضعیف باشیم زیرا بسیاری از اقشار کم درآمد از دو و نیم سال پیش در مسکن مهر ثبت نام کرده اند و هنوز هم منتظر گرفتن نتیجه هستند.

وی ادامه داد: در صورت تداوم وضعیت موجود، عاملان کارشکنی را معرفی می کنیم و دیگر اجازه نمی دهیم حقوق اعضای تعاونی مسکن مهر پایمال شود.

مدیرعامل شرکت خدمات پشتیبان 500 شهر جدید هشتگرد عنوان کرد: موانع زیادی بر سر راه عملی شدن مسکن مهر ایجاد شده و باید این موانع در اسرع وقت از میان برداشته شود.

احسانی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل عملی نشدن طرح مسکن مهر در بسیاری از مناطق این است که همه کارشناسی های لازم در مورد آن صورت نگرفته و زیرساختهای مورد نیاز آن به طور کامل فراهم نشده است.

احسانی یادآور شد: لازم است مسئولان ذیربط در اسرع وقت برای تحق کامل طرح مسکن مهر فکری اساسی بیندیشند و به یاد داشته باشند وعده دادن به تنهایی قشر ضعیف را صاحب مسکن نمی کند.

وزارت تعاون و مسکن و شهرسازی همکاری لازم را ندارند

عضو هیئت مدیره شرکت خدمات پشتیبان پانصد شهر جدید هشتگرد نیز در ادامه برنامه گفت: وزارت تعاون و مسکن و شهرسازی همکاری لازم را برای تحقق طرح مسکن مهر ندارند و این امر به ضرر کسانی است که در این طرح ثبت نام کرده اند.

مهدی معماریان ادامه داد: رئیس جمهور برای تحقق مسکن مهر تلاش زیادی کرده اما این تلاش وقتی کامل می شود که همه دستگاه های ذیربط همکاری لازم را داشته باشند.

وی بیان کرد: دو وزارتخانه تعاون و مسکن و شهرسازی در خصوص مسکن مهر در مقابل هم و در دو جبهه مقابل قرار گرفته اند و برای حل مشکلات مردم در این زمینه فکری اساسی نمی کنند.

معماریان اظهار داشت: هیچ جواب قانع کننده ای در خصوص دلایل عملی نشدن مسکن مهر به ما داده نمی شود و بلاتکلیف مانده ایم.

وزارت تعاون باید چالشها را از سر راه بردارد

عضو هیئت مدیره شرکت خدمات پشتیبان پانصد شهر جدید هشتگرد در بخش دیگری از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: وزارت تعاون باید چالشها را از سر راه بردارد زیرا بدون این امر مشکلات مسکن مهر همچنان ادامه می یابد.

معماریان ادامه داد: از رئیس جمهور خواهشمندیم به کمک ما بیاید زیرا به شدت به این کمکها نیازمند هستیم.

وی بیان کرد: رسانه ها بیش از هر چیز به بیان نقاط مثبت مسکن مهر پرداخته اند و نقاط ضعف و ایرادات وارد به این طرح چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

معماریان اظهار داشت: بسیاری از شرکتهای پشتیبان، هیئت مدیره منسجمی دارند و اگر دولت به کمک آنها بیاید، می توانند بسیاری از مشکلات مسکن مهر را از سر راه بردارند.

وی یادآور شد: باید در اسرع وقت برای حل مشکلات مسکن مهر چاره ای اساسی اندیشیده شود زیرا این طرح، طرح خوبی است و در صورت توجه مسئولان جواب می دهد.

معماریان اضافه کرد: 10 تعاونی زیر نظر شرکت ما فعالیت می کنند.

وی افزود: بسیاری دیگر از شرکتهای پشتیبان منطقه نیز مشکلات ما را دارند و تنها ما نیستیم که در این زمینه درگیر مشکلات مسکن مهر شده ایم.