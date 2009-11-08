به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی با هدف زمینهسازی برای نشر تأملات نظری و تلاش روشمند با اهدافی نظیر مفهومسازی، الگوپردازی، نظریهسازی، نظریهپردازی، آیندهنگری، تبیین تحلیل و نقد و مقایسه تحولات اجتماعی ـ سیاسی ایران با دغدغة تبیین و تشریح و دفاع خلاقانه و هوشمندانه از انقلاب و نظام، اقدام به انتشار فصلنامه علمی ـ پژوهشی «جامعهپژوهی» میکند.
مدیر مسؤل این نشریه حجتالاسلام علی اکبر رشاد و سردبیر آن دکتر منوچهر محمدی است.
اولین جلسه هیئت تحریریه این فصلنامه با حضور آقایان حمید مولانا، منوچهر محمدی، مرتضی فرهادی، جلال الدین مدنی، رضا داوری، محمد حسین پناهی، فرامرز رفیع پور، اصغر افتخاری، محمد حسن شیخ الاسلامی، احمد صادقی واسعی و علی ذوعلم روز سهشنبه 19 آبانماه در محل پژوهشگاه برگزار میشود.
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