مجلس از حق نظارت خود بر هدفمند کردن یارانه ها نمی گذرد

محمدرضا خباز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: موضوع ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه ها که هفته پیش مورد تاکید رئیس جمهور بود ایجاد صندوقی است که که درآمدهای حاصل از افزایش قیمتها و نقدی نمودن یارانه ها در آن ریخته شود.

مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق این ماده هیئت امنای صندوق و زیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر رفاه هستند که در حقیقت این صندوق را کاملا دولتی و به دور از نظارت مجلس خواهند نمود.

خباز افزود: این طرح یک روز بعد از حضور یکباره رئیس جمهور در مجلس 15 رای آورد و تمامی نمایندگان مخالف معتقدند که به این ترتیب مجلس هیچ نظارتی بر کار دولت نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: پیشنهادی که مجلس به دولت می دهد این است که درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه ها در جایی مثل حساب ذخیره ارزی قرار گیرد و زیر نظر مجلس توسط دولت هزینه شود که مورد موافقت ضمنی دولت قرار گرفته است.

خباز افزود: اینکه آیا طرح دولت در صحن علنی مجلس رای بیاورد یا نه بستگی به نوع مطرح شدن آنم و استدلال دولت دارد.

وی در پایان گفت: البته قرار گرفتن این درآمدها در بودجه کل کشور و تصمیم گیری هر ساله برای آن غیرمنطقی است چون به طور قطع این طرح با تصمیمات مختلف نمایندگان دستخوش تغییرات خواهد شد و دولت توان برنامه ریزی بلند مدت در این طرح را نخواهد داشت.