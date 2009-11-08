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۱۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۱۳

اولین جشنواره ورزشی دانشجویان نخبه علمی کشور در مشهد برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه جشنواره ورزشی دانشجویان نخبه علمی گفت: اولین جشنواره فرهنگی، ورزشی دانشجویان نخبه علمی دختر دانشگاه های سراسر کشور در مشهد برگزار می شود.

علی احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: تاکنون 65 دانشگاه برای شرکت در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند.

مسئول دبیرخانه جشنواره ورزشی دانشجویان نخبه علمی تصریح کرد: رشته های ورزشی مسابقه شامل دوی نیمه استقامت، پرتاب دارت، تیراندازی و طناب زنی است.

احمدیان شرکت کنندگان در این مسابقات را از دانشجویان ممتاز، معدلهای بالای دانشگاهی و نفرات برتر علمی دانشگاهها برشمرد و افزود: هدف از برگزاری این جشنواره کشاندن نخبگان علمی به میادین ورزشی و تک بعدی نبودن دانشجویان است.

وی برخی از دانشگاه های شرکت کننده در این جشنواره را دانشگاه تربیت مدرس، پیام نور، هنر و دانشگاه های صنعتی معرفی کرد و گفت: تمامی دانشگاه های دولتی تحت نظر وزارت علوم می توانند در این دوره شرکت کنند.

اولین جشنواره فرهنگی ورزشی دانشجویان نخبه علمی دختر دانشگاه های سراسر کشور از تاریخ 21 تا 24 آبانماه در محل سالن 22 بهمن زمین چمن شماره 1 و سالن کوثر دانشگاه فردوسی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 979128

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