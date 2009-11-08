به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه هفدهمین دوره هفته کتاب از ساعت 15 تا 18 روز شنبه 23 آبان ماه با حضور محمد حسینی وزیر ارشاد و جمعی از مسئولین فرهنگی در کتابخانه ملی برگزار خواهد شد.

محمد الهیاری فومنی دبیر هفدهمین دوره هفته کتاب با اعلام خبر فوق افزود: مراسم افتتاحیه هفته کتاب و مراسم تجلیل از خادمان نشر و برگزیدگان جایزه کتاب سال با هماهنگیهای صورت گرفته به جای جزیره کیش در کتابخانه ملی تهران برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر موقعیت اقتصادی منطقه آزاد کیش و بازار مناسب حوزه چاپ و نشر در این منطقه گفت: پس از برگزاری مراسم هفته کتاب، نشستهایی برای بررسی حضور ناشران خارجی در این منطقه اقتصادی برگزار خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: از آنجا که مراسم افتتاحیه هفته کتاب در جزیره کیش برگزار نخواهد شد معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد برنامه جایگزینی در کیش در نظر گرفته است.

نشستهای تخصصی و کارگاههای آموزشی با موضوع کتاب برگزار می‌شود

خبر دیگر از هفته کتاب اینکه در این ایام نشستهای تخصصی و کارگاههای آموزشی با موضوع کتاب برگزار می‌شود.

دفتر امور چاپ وزارت ارشاد این نشستها را با دعوت از استادان داخلی و خارجی مرتبط با صنعت چاپ و با هدف بررسی مسائل مختلف تولید کتاب در کشور، ارتقاء سطح دانش دانشجویان، متصدیان و فعالان حوزه صنعت چاپ و ناشران و با هدف افزایش توانمندیها و ارتقاء سطح کیفی چاپ کتاب برگزار می‌کند.

خلاقیت در چاپ، نحوه جلوگیری از ضایعات چاپی و چاپ‌های مشکل‌دار از جمله موضوعات مورد بحث در این نشستها و کارگاههای آموزشی است.

برنامه‌های حوزه علمیه قم در هفته کتاب

دیگر خبر هفته کتاب به برنامه‌های حوزه علمیه قم در این ایام اختصاص دارد که معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم برنامه‌های متنوعی را در آن برگزار می‌کند.

از جمله این برنامه‌ها می‌توان به برگزاری سه نشست علمی نقد کتاب توسط ستاد همایش کتاب سال حوزه، نشستهای تخصصی بررسی متون حوزه با حضور کارشناسان، برپایی نمایشگاه کتب آموزشی حوزوی در مدارس حوزه علمیه کشور، عرضه کتاب علوم اسلامی-انسانی در مراکز استان با تخفیف ویژه و معرفی مجلات تهیه شده در مدارس علمی سراسر کشور اشاره کرد.

همچنین انتشار تمبر یاد بود با همکاری دانشگاه با موضوع حوزه، دانشگاه و تولید علم، معرفی کتاب اولویتهای پژوهشی دستگاه علمی-اجرایی کشور، ارسال کتاب برای کتابخانه‌های مدارس علمیه سراسر کشور و برگزاری نشست علمی آسیب‌شناسی روشهای احیاء و تصحیح کتاب از دیگر برنامه‌های حوزه علمیه قم در هفته کتاب است.

طرح بازار جهانی کتاب اجرا می‌شود

خبر دیگر از هفته کتاب اینکه طرح بازار جهانی کتاب در این ایام اجرا می‌شود. این طرح در سومین روز هفته کتاب (دوشنبه 25 آبان ماه) "روز کتاب ایران در جهان و توسعه نشر بین‌الملل" در چند کشور و رایزنی‌های فرهنگی ایران در کشور مخاطب اجرا می‌شود.

از جمله برنامه‌های این روز می‌توان به برپایی نمایشگاه کتاب، رونمایی کتاب‌ در داخل و خارج از کشور همراه با بازتاب رسانه‌ای مناسب، برگزاری نمایشگاه تخصصی کتاب در ارمنستان با همکاری ناشران حوزه اقلیتها و رایزنی فرهنگی ایران، برگزاری نمایشگاه تخصصی کتاب در آذربایجان و اجراء طرح بازار جهانی کتاب در چند کشور و رایزنیهای فرهنگی ایران در کشورهای مخاطب اشاره کرد.

همچنین برگزاری نشستهایی از قبیل ادبیات ارامنه، نویسندگان فارسی نگار کشورهای فارسی‌زبان، کتاب پیوند فرهنگی میان ملل و ارایه مطالب و سخنرانی در حوزه مسائل مربوط به نشر بین‌الملل از دیگر برنامه‌های سومین روز هفته کتاب است.

در این روز نشست تخصصی بررسی موانع و راهکارهای نشر بین‌الملل با تأکید بر قانون کپی‌رایت با حضور متخصصان و صاحبنظران داخلی و خارجی، نشستهای تخصصی مربوط به حوزه نشر بین‌الملل، اختتامیه هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتب کاربردی و دانشگاهی و مراسم اعلام زمانبندی نمایشگاه هشتم، نشست آماده سازی حضور کتاب ایران در کشورهای خارجی و نمایشگاه کتاب برای ایرانیان خارج از کشور برگزار می‌شود.

برنامه‌های سومین روز هفته کتاب توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دفتر مجامع، تشکل‌ها و فعالیتهای فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن فرهنگی ناشران بین‌المللی ایرانیان برگزار می‌شود.

هفدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از 23 تا 30 آبان ماه در سراسر کشورر برگزار خواهد شد.