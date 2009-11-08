جشنواره فیلم "همتا" در خراسان رضوی به بهمن ماه موکول شد

جواد رفایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: جشنواره فیلم کوتاه دانش آموزی همتا، ویژه استان خراسان رضوی بهمن ماه امسال در مشهد برگزار می شود.

دبیر برگزاری این جشنواره تصریح کرد: نخستین جشنواره فیلم همتا با بررسی هنر، معنویت، تربیت و اندیشه و با همکاری مشترک حوزه هنری خراسان رضوی، صدا و سیمای خراسان رضوی و آموزش و پرورش استان در دو بخش مسابقه فیلم داستانی و مستند در بخش مسابقه فیلمنامه و مسابقه ایده بهمن ماه در مشهد برگزار می شود.

وی به دلایل تغییر زمان در برگزاری این جشنواره اشاره کرد و افزود: مهلت ارسال آثار جشنواره تا 20 آبان ماه اعلام شده بود که متاسفانه به دلیل آغاز فعالیت دانش آموزان در مدارس و تاخیر در ارائه آثار، مهلت این جشنواره به 20 آذرماه موکول شد بنابراین برگزاری و اختتامیه آن در بهمن ماه است.

رفایی تاکید کرد: امیدواریم سال آینده فراخوان این جشنواره به بهار موکول شود تا دانش آموزان در اوقات فراغت تابستان بتوانند آثاری با کیفیت مطلوب تولید کنند.

سرپرست حوزه هنری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: یکی از حوزه های مورد علاقه جوانان، تهیه و تدوین فیلم است و جشنواره فیلم همتا بهانه ای است که دانش آموزان مستعد در زمینه فیلم سازی بتوانند قدرت و استعداد خود را نشان دهند و با برگزاری جلسات متعدد با کارگردانان و هنرمندان عرصه فیلم کوتاه آثار با کیفیت بیشتری تولید کنند.

وی به همکاری سازمان صدا وسیما و آموزش و پرورش خراسان رضوی با این جشنواره اشاره کرد و افزود: صدا و سیما در بحث تبلیغات تصویری، پخش تیزر و معرفی برنامه های این جشنواره همکاری می کند ضمن اینکه آموزش و پرورش نیز بخش اهداء جوایز را بر عهده خواهد داشت.