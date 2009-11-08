اختلاف مسئولان رئال مادرید و تیم ملی پرتغال بر سر رونالدو بالا می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خورخه والدانو در گفتگو با مارکا اظهار داشت: کریستیانو مشکل پزشکی دارد. مشکل این بازیکن به قدری جدی است که یک تیم از پزشکان بر روی او کار می کنند.

وی افزود: نمی خواهیم وضعیت رونالدو از این که هست بدتر شود. دو هفته دیگر صبر می کنیم و پس از آن پزشکان تیم ما به ارزیابی مجدد وضعیت پای این بازیکن می پردازند.

تیم ملی پرتغال هفته آینده در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2010 با بوسنی دیدار دارد. مسئولان تیم ملی فوتبال پرتغال بسیار امیدوارند این بازیکن را برای این بازی مهم در اختیار داشته باشند.