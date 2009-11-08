گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- کارشناس امور ادارات و نمایندگیهای فرهنگی تبلیغی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم از گسترش برنامههای فرهنگی تبلیغی در بخشهای این استان خبر داد. حجتالاسلام قاسمعلی گلمحمدی، نفوذ فرهنگ غرب در روستاها و بخشهای تابعه را خطرناک توصیف کرد و اظهار داشت: این مسئله باعث تغییر سبک زندگی مردم روستاها و بخشهای تابعه میشود و آنها را از آموزههای اهل بیت(ع) دور میکند.وی ادامه داد: به همین منظور اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برنامههای گسترده فرهنگی و دینی برای اجرا در سطح روستاها و شهرهای تابعه این استان در نظر گرفته است.
- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفـت: معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی و مدیران کل این معاونت از 17 آبان ماه به مدت دو روز به این استان سفر میکنند. حجت الاسلام علی شکری افزود: حجت الاسلام حسین روحانی نژاد، معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی و مدیران کل این معاونت از 17 آبان ماه به مدت دو روز در شهرهای شاهرود و سمنان این استان حضور می یابند.
- مدیرکل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: در راستای فعالیت تشکلهای دینی، الگوسازی در این تشکلها و نیازسنجی براساس شرایط بومی هر منطقه ضرورت دارد. حجتالاسلام یعقوب دیلمقانی در گردهمایی توجیهی – آموزشی شورای هیئات مذهبی و روسای ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانهای کردستان در سنندج اظهارداشت: تشکلهای دینی در راستای اجرای فعالیتهای دینی در هر منطقه با توجه به نیازهای آن منطقه، در خصوص مسائلی چون عفاف و حجاب، آموزش تخصصی مداحان، پرداختن به امور فرهنگی و دینی فعالیت دارند.
- دبیر کنگره شعر عاشورایی چهارمحال وبختیاری از برگزاری دومین کنگره شعر عاشورایی این استان در آذرماه خبر داد و گفت: کنگره شعر عاشورایی در راستای بومی کردن و بومی سازی مداحی و اشعار عاشورایی برگزار می شود. حجت الاسلام سید عبدالحمید صفوی یادآور شد: کنگره شعر عاشورایی چهارمحال و بختیاری 18 آذرماه در شهرکرد برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند آثار خود را در دو بخش شعر و نثر و مقاله تا 10 آذرماه به دبیرخانه این کنگره ارسال کنند. وی خاطرنشان کرد: کنگره شعر عاشورایی اشعار تاثیرگذار عاشورایی را جمعآوری و پس از چاپ کتاب به صورت "اشعار کف دستی" در اختیار مداحان اهل بیت استان قرار میدهد.
- رئیس اداره تبلیغات اسلامی خواف از اهدای لوح سپاس و تقدیر مشاور فرهنگی وزارت آموزش وپرورش به ائمه جماعت مدارس سطح شهرستان خبر داد. حجت الاسلام حسینعلی رحمتی افزود: یکی از راههای مهم تزکیه نفس، توجه به فرایض دینی و ترویج فرهنگ اصیل اسلامی در بین جوانان و نوجوانان است که برگزاری نماز جماعت در مدارس در این راستا صورت می گیرد و در این امر مهم مسئولیت ائمه جماعت مدارس از همه سنگینتر است.
- نجفی، مسئول دارالقرآن استان بوشهر با حجت الاسلام حمیدی نژاد، رئیس اداره تبلیغات اسلامی کنگان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که در محل اداره تبلیغات اسلامی کنگان برگزار شد، نجفی با تاکید بر ضرورت اجرای بهتر و بیشتر طرحهای قرآنی در شهرستان کنگان گفت: باید مراکز قرآنی بیشتر در شهرستان کنگان به ثبت برسد و کارهای قرآنی از طریق این مراکز دنبال شود.حمیدی نژاد نیز با تاکید بر ضرورت انجام بیشتر کارهای قرآنی به مشکلات موجود در این راستا اشاره کرد و خواستار آسان شدن مراحل ثبت مراکز قرآنی شد.
- معاون سابق اداری مالی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم گفت: تمامی پروژههای عمرانی مربوط به این اداره کل که از اعتبارات لازم برخوردار بوده است، به اتمام رسید. محمدحسین مجاهدی در مراسم تودیع خود با ارائه گزارشی از روند فعالیتهای انجام شده در معاونت اداری مالی اظهارداشت: فقط دو پروژه عمرانی مربوط به اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم به دلیل عدم اختصاص به موقع اعتبارات نیمه کاره مانده است که یکی از این پروژهها خانه عالم روستای صرم است.
- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: وظیفه روحانیون، شناخت نیازهای زمانه، مجهز شدن به سلاح علمی روز و استدلال و برهان قوی و تقویت ارتباط با آحاد مردم است. حجت الاسلام علی شکری در دیدار با روحانیون طرح هجرت و مستقر منطقه مهدی شهر در محل سالن اجتماعات کانون فرهنگی تبلیغی این شهر، جایگاه و شان روحانی و عالم دینی را ادامه شان انبیاء و افتخار بزرگی برای روحانیت عنوان کرد و افزود: مسئولیت چنین جایگاهی همطراز مسئولیت انبیا است و علمای دین و روحانیت باید همان وظایف را که در جهت اقامه قسط و عدل در جامعه بوده است با قبول سختیهای آن انجام دهند. شکری افزود: یکی دیگر از ویژگیهای بارز روحانیت، پاسخگویی به نیازهای زمان است که در هر دورهای با شناخت صحیح نیازهای جامعه و پاسخ مناسب به آن است.
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