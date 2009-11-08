گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- کارشناس امور ادارات و نمایندگی⁯های فرهنگی تبلیغی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم از گسترش برنامه⁯های فرهنگی تبلیغی در بخش⁯های این استان خبر داد. حجت⁯الاسلام قاسمعلی گل⁯محمدی، نفوذ فرهنگ غرب در روستاها و بخش⁯های تابعه را خطرناک توصیف کرد و اظهار داشت: این مسئله باعث تغییر سبک زندگی مردم روستاها و بخش⁯های تابعه می⁯شود و آنها را از آموزه⁯های اهل بیت(ع) دور می⁯کند.وی ادامه داد: به همین منظور اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برنامه⁯های گسترده فرهنگی و دینی برای اجرا در سطح روستاها و شهرهای تابعه این استان در نظر گرفته است.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفـت: معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی و مدیران کل این معاونت از 17 آبان ماه به مدت دو روز به این استان سفر می‌کنند. حجت الاسلام علی شکری افزود: حجت الاسلام حسین روحانی نژاد، معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی و مدیران کل این معاونت از 17 آبان ماه به مدت دو روز در شهرهای شاهرود و سمنان این استان حضور می یابند.

- مدیرکل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: در راستای فعالیت تشکل‌های دینی، الگوسازی در این تشکل‌ها و نیازسنجی براساس شرایط بومی هر منطقه ضرورت دارد. حجت‌الاسلام یعقوب دیلمقانی در گردهمایی توجیهی – آموزشی شورای هیئات مذهبی و روسای ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌های کردستان در سنندج اظهارداشت: تشکل‌های دینی در راستای اجرای فعالیت‌های دینی در هر منطقه با توجه به نیازهای آن منطقه، در خصوص مسائلی چون عفاف و حجاب، آموزش تخصصی مداحان، پرداختن به امور فرهنگی و دینی فعالیت دارند.

- دبیر کنگره شعر عاشورایی چهارمحال وبختیاری از برگزاری دومین کنگره شعر عاشورایی این استان در آذرماه خبر داد و گفت: کنگره شعر عاشورایی در راستای بومی کردن و بومی سازی مداحی و اشعار عاشورایی برگزار می شود. حجت الاسلام سید عبدالحمید صفوی یادآور شد: کنگره شعر عاشورایی چهارمحال و بختیاری 18 آذرماه در شهرکرد برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در دو بخش شعر و نثر و مقاله تا 10 آذرماه به دبیرخانه این کنگره ارسال کنند. وی خاطرنشان کرد: کنگره شعر عاشورایی اشعار تاثیرگذار عاشورایی را جمع‌آوری و پس از چاپ کتاب به صورت "اشعار کف دستی" در اختیار مداحان اهل بیت استان قرار می‌دهد.

- رئیس اداره تبلیغات اسلامی خواف از اهدای لوح سپاس و تقدیر مشاور فرهنگی وزارت آموزش وپرورش به ائمه جماعت مدارس سطح شهرستان خبر داد. حجت الاسلام حسینعلی رحمتی افزود: یکی از راههای مهم تزکیه نفس، توجه به فرایض دینی و ترویج فرهنگ اصیل اسلامی در بین جوانان و نوجوانان است که برگزاری نماز جماعت در مدارس در این راستا صورت می گیرد و در این امر مهم مسئولیت ائمه جماعت مدارس از همه سنگینتر است.

- نجفی، مسئول دارالقرآن استان بوشهر با حجت الاسلام حمیدی نژاد، رئیس اداره تبلیغات اسلامی کنگان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که در محل اداره تبلیغات اسلامی کنگان برگزار شد، نجفی با تاکید بر ضرورت اجرای بهتر و بیشتر طرحهای قرآنی در شهرستان کنگان گفت: باید مراکز قرآنی بیشتر در شهرستان کنگان به ثبت برسد و کارهای قرآنی از طریق این مراکز دنبال شود.حمیدی نژاد نیز با تاکید بر ضرورت انجام بیشتر کارهای قرآنی به مشکلات موجود در این راستا اشاره کرد و خواستار آسان شدن مراحل ثبت مراکز قرآنی شد.

- معاون سابق اداری مالی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم گفت: تمامی پروژه⁯های عمرانی مربوط به این اداره کل که از اعتبارات لازم برخوردار بوده است، به اتمام رسید. محمدحسین مجاهدی در مراسم تودیع خود با ارائه گزارشی از روند فعالیت⁯های انجام شده در معاونت اداری مالی اظهارداشت: فقط دو پروژه عمرانی مربوط به اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم به دلیل عدم اختصاص به موقع اعتبارات نیمه کاره مانده است که یکی از این پروژه⁯ها خانه عالم روستای صرم است.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: وظیفه روحانیون، شناخت نیازهای زمانه، مجهز شدن به سلاح علمی روز و استدلال و برهان قوی و تقویت ارتباط با آحاد مردم است. حجت الاسلام علی شکری در دیدار با روحانیون طرح هجرت و مستقر منطقه مهدی شهر در محل سالن اجتماعات کانون فرهنگی تبلیغی این شهر، جایگاه و شان روحانی و عالم دینی را ادامه شان انبیاء و افتخار بزرگی برای روحانیت عنوان کرد و افزود: مسئولیت چنین جایگاهی همطراز مسئولیت انبیا است و علمای دین و روحانیت باید همان وظایف را که در جهت اقامه قسط و عدل در جامعه بوده است با قبول سختی‌های آن انجام دهند. شکری افزود: یکی دیگر از ویژگی‌های بارز روحانیت، پاسخگویی به نیازهای زمان است که در هر دوره‌ای با شناخت صحیح نیازهای جامعه و پاسخ مناسب به آن است.