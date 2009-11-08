طرح ادعای محموله کشتی فرانکوب برای فرار اسرائیل از محاکمه است

اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جنگ روانی که اخیرا رژیم صهیونیستی درخصوص توقیف کشتی فرانکوب که ادعا می کند حامل سلاح از سوی ایران بوده است ، اظهار داشت: این موضوع جنگ روانی تازه غرب علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: هر زمان که استکبار از مجموعه مسلمانان جهان ضربه خورده است در وهله اول آن موضوع را به انقلاب اسلامی ایران وصل نموده ودر وهله دوم نیزشیطنت هایی را در این رابطه علیه کشورمان شروع کرده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت : رژیم اشغالگر قدس بر اثراقدام مثبتی که در سازمان ملل مخصوصا توسط کشورهای غیراروپایی علیه جنایت هایش درغزه انجام گرفته، قصد دارد با مطرح کردن موضوع توقیف کشتی برای گمراه کردن افکار عمومی عملیات روانی تازه ای را به راه بیاندازد.

کوثری عنوان کرد: این رژیم جعلی با طرح این موضوع در صدد است تا بدینوسیله نام خود را مبنی بر جنایتکار جنگی بودن در غزه، از تیتر اصلی رسانه ها وشبکه های بین المللی حذف کند.

وی اقدام اخیر لابی صهیونیست را در کمرنگ جلوه دادن گزارش گلدستون در سازمان ملل نوعی فرار رو به جلو دانست وافزود: تجربه نشان داده است که رژیم صهیونیستی همواره سعی نموده تا هر ازچندگاهی مسائلی را که علیه این رژیم در سطح بین المللی مطرح می شود را با جوسازی و شانتاژ بی اثر کند، تا واقعیات برای مردم دنیا روشن نشود و یا برعکس جلوه کند.

کوثری در پایان تصریح کرد: در حقیقت رژیم صهیونیستی با ایجاد این جنگ روانی در تلاش است تا بلکه بدینوسیله به مراجع و محاکم قانونی در سطح بین المللی نسبت به اعمال جنایتکارانه خود پاسخگو نباشد.