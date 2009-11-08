خانه نجوم در خراسان جنوبی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، موسس دانشگاه بیرجند در جمع دانشجویان دانشگاه بیرجند علت سفر خود به بیرجند را تاسیس خانه نجوم و تکمیل اساسنامه انجمن عنوان کرد.

محمدحسن گنجی در جمع پرشور دانشجویان از چگونگی تحصیل خود و تاسیس دانشگاه بیرجند صحبت کرد و گفت: دانشگاهی که هم اکنون چندین هزار دانشجو دارد را تنها با 90 دانشجو در سه رشته تحصیلی راه اندازی کرده است.

پرفسور گنجی هدف از راه‌ اندازی خانه نجوم در بیرجند را آغاز فعالیتهای خانه نجوم و ترویج نجوم آماتوری در بین مردم به ویژه جوانان عنوان کرد.

پدر علم جغرافیای ایران در پایان جغرافیا را درس زندگی خواند و یادآور شد: در راه خودشناسی باید سرزمین و تاریخ خودمان را بشناسیم چرا که سابقه تاریخی و سرزمینی، هویت انسان است.

نماینده منجمان آماتور خراسان جنوبی نیز در این مراسم گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه راه ‌اندازی خانه نجوم ارائه داد.

رضا هاشمی با تاکید بر ضرورت ثبت هرچه سریعتر خانه نجوم برای انجام فعالیتهای گسترده‌ تر، گفت: تهیه تلسکوپ و استقرار در مکان تایید شده در باغ شوکت ‌آباد، برگزاری رصد خورشید گرفتگی جزیی با حضور 120 منجم در رصدگاه سه قلعه و برگزاری شبهای رصدی برای دانشجویان دختر المپیاد ورزشی دانشگاه ‌های پیام‌ نور از جمله فعالیتهای منجمان است.

نماینده منجمان آماتور خراسان جنوبی در پایان از برگزاری دومین جلسه خانه نجوم بیرجند با حضور پدر علم جغرافیای ایران در روز گذشته خبر داد و گفت: در پایان این جلسه اساسنامه اولیه خانه نجوم که تهیه و تدوین شده بود مورد بازخوانی بند به بند قرار گرفت و با پیشنهاد حاضران جلسه خانه نجوم بیرجند به خانه نجوم پرفسور گنجی تغییر نام یافت.