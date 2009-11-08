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۱۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۴۱

یک اکشن زیست‌محیطی در انگلستان ساخته می‌شود

استودیو فیلمسازی ورکس اینترنشنال با همکاری من‌مید فیلمز اکشن ترسناک "خشکسالی" را با مایه‌های زیست‌محیطی به تولید می‌کنند که در فضایی آخرالزمانی می‌گذرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد کارگردانی این فیلم را لارنس گاف بر عهده خواهد داشت. او اخیرا در جریان برگزاری جشنواره فیلم ادینبورو اسکاتلند برای کارگردانی فیلم سینمایی "نجات" برنده جایزه استعداد در حال شکوفایی شد. کالین اودانل همکار فیلمنامه‌نویس گاف در "نجات" فیلمنامه "خشکسالی" را نوشته است.

داستان در آینده نزدیک می‌گذرد؛ زمانی که میلیون‌ها نفر در دنیا بر اثر خشکسالی و تشنگی جان خود را از دست داده‌اند. یک زوج منزوی برای ادامه زندگی و پیدا کردن آب از خانه خارج می‌شوند و به سمت لندن حرکت می‌کنند. "خشکسالی" این روزها در مرحله انتخاب بازیگر است و فیلمبرداری بهار سال 2010 آغاز خواهد شد.

کد مطلب 979170

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