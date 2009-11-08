فیزیک به کمک انجام بهترین شوت پرتاب آزاد بسکتبال می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، دو مهندس مکانیک و هوا فضای دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی صدها هزار شبیه سازی رایانه ای مسیر انحراف شوت پرتاب آزاد در بسکتبال را برای دستیابی به بهترین روش پرتاب این شوت مورد بررسی قرار دادند.

پس از شبیه سازیها این مهندسان به تعدادی از توصیه هایی که می توانند شوت پرتاب آزاد را بهبود بخشند دست یافتند.

به عنوان اولین توصیه، این محققان اظهار داشتند که شوت کننده باید با بسامد حدود سه هرتز چرخش به عقب شوت کند. این روش موجب می شود که توپ قبل از اینکه به حلقه بسکتبال برسد سه چرخش کامل به عقب را بسازد. چرخش به عقب موجب می شود از قدرت توپ زمانی که از دیواره یا تخته بسکتبال به طرف حلقه می رود کاسته شود. این بهترین شانس برای جای گرفتن توپ در حلقه است.

براساس گزارش اینوویشن ریپورت، همچنین این مهندسان توصیه کردند هدف گیری توپ باید در فاصله 5 سانتیمتری بین حلقه و پشت دیواره باشد. برطبق شبیه سازیها هدف گیری برای مرکز سبد حلقه احتمال موفقیت شوت را حدود 3 درصد کاهش می دهد.

براساس گزارش ساینس دیلی، این دانشمندان توصیه کردند که توپ باید در جهت 52 درجه افقی پرتاب شود. این محققان که از بسکتبال مردان برای انجام مطالعات خود استفاده کردند در ادامه توصیه های خود اظهار داشتند که بازیکن شوت کننده بسکتبال که 6 پا و 6 اینچ قد دارد باید توپ را در حدود 6 اینچی از بالای سر خود شوت کند.