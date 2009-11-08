دغدغه اصلی من برگزاری جشنواره فیلم کوتاه است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانهای بیست و ششمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران صبح امروز با حضور ناصر ناکیده مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران و دبیر جشنواره، یزدان عشیری مدیر روابط عمومی انجمن سینمای جوانان و جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران و نمایندگان رسانه های گروهی در سالن کنفرانس انجمن برگزار شد.
در آغاز این نشست عشیری گفت: جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران از 20 تا 25 آبان در تهران و همزمان در 12 استان دیگر در شهرهای ارومیه، اهواز، بندرعباس، بوشهر، تبریز، خرمآباد، رشت، زاهدان، ساری، مهاباد، یاسوج و یزد برگزار میشود.
باکیده هم ادامه داد: جشنواره فیلم کوتاه تهران در سالهای اخیر علاوه بر ابعاد ملی در بعد بینالمللی به ویژه در حوزه کشورهای جهان اسلام و کشورهای عضو اکو از جایگاهی ممتاز برخوردار شده و کشورهای جهان اسلام به همین سبب ایران را به عنوان پایتخت معنوی و فرهنگی سینمای کوتاه میشناسند.
وی با اشاره به استقبال حدود 2500 فیلم از 103 کشور افزود: این جشنواره در بزنگاه بیست و ششم خویش اکنون به نقطه عطفی در تاریخ فعالیتهای سینمایی به ویژه سینمای کوتاه تبدیل شده و فرصتی را فراهم آورده تا در آینه آن گوشههایی از عظمت، ایمان، خلاقیت و جسارت فیلمسازان جوان این مرز و بوم در منظر افکار عمومی قرار گیرد.
باکیده با اشاره به حضور میهمانان و داوران خارجی گفت: همزمان با جشنواره فیلم کوتاه تهران نشست کمیته مرکزی اتحادیه فیلمسازان کوتاه مسلمان با حضور نمایندگان لبنان، سودان، پاکستان، افغانستان و تونس برپا و دو سند همکاری میان ایران با افغانستان و قطر برای توسعه همکاریهای جشنواره فیلم کوتاه تهران و جشنواره مستند شبکه الجزیره منعقد میشود.
وی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره تغییر مدیریت در انجمن سینمای جوان گفت: فکر میکنم بزرگترین دغدغه امروز ما برپایی شایسته جشنواره فیلم کوتاه تهران باشد که در نوع خود رویدادی بینظیر است. به همین دلیل در حال حاضر به هیچ حاشیهای فکر نمیکنم و راضی به رضای خدا هستم.
باکیده درباره اکران فیلم کوتاه هم گفت: اکران فیلم کوتاه را با رویکرد فرهنگی اقتصادی پی میگیریم و از سازمان صدا و سیما برای حمایت از نمایش این آثار توجه جدی میطلبیم. قطعا اختصاص سالنهای خاص برای نمایش فیلم کوتاه موثر است. ولی معتقدم این اتفاق نباید توسط تولیدکننده انجام شود بلکه پخشکننده باید اکران را دنبال کند.
مدیر عامل انجمن سینمای جوان در پایان گفت: فیلمهای کوتاه به صورت هفتگی در استانها و شهرستانها به نمایش درمیآید. اما در تهران عمده مشکل ما نداشتن سالن مناسب است. به همین دلیل حضور جدی صدا و سیما و موسسه رسانههای تصویری در این امر موثر است.
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