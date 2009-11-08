مردم با پسماندهای الکترونیک آشنایی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر سروش مدبری صبح یکشنبه در کنفرانس خبری که با هدف ارائه گزارشی از جایگاه صنعت بازیافت در ایران و تبین اهداف برگزاری نمایشگاه صنعت بازیافت برگزار شده بود، تاکید کرد: این نمایشگاه می تواند ظرفیت های موجود در زمینه بازیافت را نمایش دهد و باید بررسی در این زمینه صورت گیرد تا بخش خصوصی نیز شناسایی و استقبال کند.

دبیر مرکز منطقه ای کنوانسیون بین المللی "بازل" در تهران افزود: دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست و مرکز منطقه ای کنوانسیون بازل آمادگی این را دارند که این رویداد را با همکاری اتحادیه بازیافت برگزار کنند.

دکتر سروش مدبری با تاکید بر اصل 44 قانون اساسی گفت: دولت تمایلی برای سرمایه گذاری در صنعت بازیافت ندارد و بخش خصوصی هم چندان استقبالی نمی کنند چون در این زمینه آگاهی لازم را ندارند و باید افراد نسبت به سود سرشاری که در این سرمایه گذاری وجود دارد آگاه باشند تا در آن مشارکت کنند.

مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست کشور اضافه کرد: برای اینکه استخراج معدن طلا در اصطلاح اقتصادی سودآور و به صرفه باشد باید 3 گرم طلا در هر تن خاک برداشت شود در حالی که بازیافت دستگاه های موبایل به دلیل اینکه بسیاری از قطعات طلا، نقره، پلاتین و دیگر فلزات ارزشمند در آن بکار رفته می تواند به صرفه تر و در عین حال کم هزینه تر باشد.

این مقام مسئول در سازمان محیط زیست گفت: پروفسور اوسی بانجوی آفریقایی نفر اول بازیافت دنیا و کسی که اساسنامه مدیریت پسماندهای کنوانسون بازل را نوشته و همین طور خانم کومر دبیرکل کنوانسون بازل در اولین کنفرانس و نمایشگاه و کارگاه های آموزشی صنعت بازیافت ایران شرکت می کنند. با این حال از آلمان، ایتالیا، و دیگر کشورهایی که در تهران سفارتخانه دارند نمایندگانی شرکت خواهند کرد.

این نمایشگاه در روزهای 17 تا 20 آذر ماه در بوستان گفتگوی تهران با شرکت مجریان و شرکت کنندگان برگزار خواهد شد.