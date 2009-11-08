طرح مقاوم سازی ساختمانهای روستایی در کردستان تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عبدالجبار کرمی ظهر یکشنبه در جریان دیدار با مردم روستای گریزه اظهار داشت: طرح مقاوم سازی منازل روستایی و همچنین توجه بیشتر به مباحث بهداشتی در روستاهای استان کردستان باید بیش از سایر موارد مورد توجه مسئولان استان قرار گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به اعتبارات ویژه ای که برای بحث مقاوم سازی ساختمان های روستایی در کشور اختصاص پیدا کرده امیدواریم که روند مقاوم سازی در استان کردستان به ویژه در روستاها و مناطق کمتربرخوردار تسریع یابد که در این راستا همکاری و تعامل بانکهای عامل استان با مردم نیز لازم و ضروری است.

نماینده مردم شهرستانهای سنندج، کامیاران و دیواندره افزود: یکی از مشکلات اصلی در بعضی از روستاهای استان کردستان مقاوم نبودن ساختمان هاست که با توجه به قرار گرفتن بخش های از استان بر روی خط زلزله لازم است که در راستا اقدامات لازم مورد توجه مسئولین قرار گیرد تا در صورت وقوع اتفاقات و حوادث غیرمترقبه کمترین حادثه را داشته باشیم.

کرمی در ادامه با اشاره به مشکل کمبود آب آشامیدنی در بعضی از روستاهای استان کردستان در سال جاری یادآور شد: هر چند که وضعیت خشکسالی در استان کردستان در سال جاری به مراتب کمتر از سال گذشته بود ولی متاسفانه در بعضی از مناطق روستایی استان با مشکل کمبود آشامیدنی مواجه بوده و هنوز هم این مشکل برطرف نشده است.

وی بر حل معضل کمبود آب آشامیدنی در روستاهای استان کردستان در طی یک برنامه بلند مدت تاکید کرد و بیان داشت: مشکل کمبود آب در روستاهای استان باید بر اساس یک برنامه بلند مدت و برای همیشه برطرف شود و اقدامات مقطعی و غیرکاربردی در این راستا کارساز نخواهد بود.

کرمی در ادامه از مدرسه، منبع آب و خانه بهداشت روستای گریزه بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکلات و نارسایی های مردم این روستا قرار گرفت.