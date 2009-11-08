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۱۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۸:۵۷

190میلیارد ریال برای کنارگذر دینا چال و اسالم به تالش سرمایه گذاری شد

190میلیارد ریال برای کنارگذر دینا چال و اسالم به تالش سرمایه گذاری شد

رشت - خبرگزاری مهر: نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس هشتم گفت: تاکنون برای اجرای پروژه های کنارگذر دینا چال و اسالم به تالش 190 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

بهمن محمد یاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این دو کنارگذر 15 کیلومتر طول دارد، افزود: با بهره برداری از این دو پروژه در دهه فجر امسال 50 درصد از ترافیک شهر اسالم و دهستان دیناچال که دو منطقه حادثه خیر درمحور بندرانزلی به تالش واقع شده است کاسته خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه فاز اول نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر رضوانشهر در سال آینده به بهره برداری می رسد، اظهارداشت: با افتتاح این طرح 967 مگاوات برق در مدار تولید استانهای گیلان و اردبیل قرار می گیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: این نیروگاه قابل توسعه به دو بلوک سیکل ترکیبی دیگر بوده که در صورت امکان می تواند از اسکله این نیروگاه نیز در بخشهای دریانوردی و توریستی استفاده کرد.

وی گفت: در حال حاضربیش از 600 نفر در این نیروگاه مشغول به کار بوده که 450 نفر نیروهای بومی استان و منطقه هستند.

محمد یاری خاطرنشان کرد: اجرای چنین پروژه های در رفع محرومیت زدایی منطقه بسیار مفید خواهد بود و امید است با بهره برداری این نیروگاه از نیروهای بومی توانمند بیشتر استفاده شود.

نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال ادامه داد: نیروگاه سیکل ترکیبی پره رضوانشهر نخستین پروژه ای است که در صنعت برق توسط بخش خصوصی ساخته می شود و این پروژه از مصوبات سفر رئیس جمهوری به استان گیلان است.

وی خاطر نشان کرد: این نیروگاه با ظرفیت 968 مگاوات شامل دو واحد گازی و یک واحد بخاری است که تاکنون 11 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و نوع سیستم خنک کننده این نیروگاه از نوع یکبار گذر بوده که توسط کانالها به وسیله آب دریا عملیات خنک کننده آن انجام می شود.

محمد یاری یاد آورشد: این نیروگاه در مساحت هزار هکتار ساخته می شود که برای بهره برداری از آن بیش از 592 میلیون یورو معادل هفت هزار و 500 میلیارد ریال هزینه خواهد شد.
کد مطلب 979186

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