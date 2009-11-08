647 نفر زنجانی امسال حاجی می شوند

محمود فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: امسال با توجه به محدودیت های اعمال شده به خاطر شیوع بیماری آنفلوانزای نوع A، متقاضیان بالای 65 سال و زائرانی که پیشینه بیماری داشتند از سفر به مکه باز ماندند که به همین خاطر زائران کمتری نسبت به سال قبل از استان به مراسم حج اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه اولین گروه از زائران، 11 آبان ماه به مدینه منوره اعزام شدند، ادامه داد: طبق برنامه ریزیهای به عمل آمده، کلیه زائران قبل از اعزام، آموزشهای لازم را برای مصون ماندن از بیماری آنفلوانزای نوع A، دیده اند و سازمان نیز بسته های بهداشتی لازم را در اختیار حجاج قرار داده است.

فیضی افزود: ماکسهای ویژه به نام N90 بین حجاج توزیع شده است همچنین سجادهای ویژه و برخی اقلام بهداشتی مانند صابون خمیری بین حجاج توزیع شده است.

رئیس سازمان حج و زیارت استان زنجان افزود: پزشکان کاروانها مراقب وضعیت سلامتی و بهداشتی زائران هستند و در این رابطه دستورالعمل های صادره نیز به دقت اجرا می شود.

فیضی با بیان اینکه آخرین کاروان حاجیان زنجانی 28 آبان ماه به سرزمین وحی اعزام خواهند شد، افزود: تا به امروز گزارشی مبنی بر بروز مشکل برای کاروان های زنجانی در سرزمین وحی اعلام نشده است و زائران در سلامت کامل به سر می برند.