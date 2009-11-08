برگزاری بیش از هزار گفتمان دینی در کردستان

ناصر علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در طول سال جاری و با هدف توجه هر چه بیشتر به برنامه های فرهنگی و مذهبی بیش از هزار گفتمان دینی در سراسر استان و با حضور اساتید مجرب برگزار می شود.
وی ادامه داد: این گفتمانها در سطح مدارس مقطع راهنمایی و متوسطه، مساجد و مراکز دانشگاهی و با اولویت حضور و مشارکت هر بهتر قشر جوان برگزار خواهد شد.
مسئول امور مساجد تبلغات اسلامی استان کردستان با اشاره به اینکه گفتمانهای دینی یکی از طرحهای مهم و موثر فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان است، افزود: گفتمان های دینی یاد شده به دو شیوه کارگاهی و همایشی و با موضوعات مختلف برگزار می شود.
علیپور عنوان کرد: در این گفتمان ها با بکارگیری اساتید مجرب دانشگاهی سعی می کنیم به شبهات و سوالات دینی جوانان پاسخ داده و اهداف مذاهب، فرقهها، عرفانها و نحلههای دروغین و انحرافی که قشر جوان را هدف قرار داده و برای گمراه کردن آنها تلاش میکنند را خنثی سازیم.
وی بیان داشت: با توجه به رویکرد بومی سازی طرحها و فعالیتهای فرهنگی در خصوص موضوعات مطرح شده در گفتمانها از طریق تشکیل جلسات و کارگروههای اجرایی طرح سعی می شود براساس نیاز و جو فرهنگی هر شهرستان موضوعات گفتمانها تعیین شود.
مسئول امور مساجد تبلیغات اسلامی استان کردستان در پایان اظهار داشت: همچنین فرمهای ویژه نظرسنجی طرح بین مخاطبان گفتمان توضیح خواهد شد تا در پایان میزان تاثیرگذاری گفتمانها سنجیده شود.
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