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۱۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۳۳

برگزاری بیش از هزار گفتمان دینی در کردستان

سنندج - خبرگزاری مهر: مسئول امور مساجد سازمان تبلغیات اسلامی استان کردستان از برگزاری بیش از هزار مورد گفتمان دینی در این استان خبر داد.

ناصر علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در طول سال جاری و با هدف توجه هر چه بیشتر به برنامه های فرهنگی و مذهبی بیش از هزار گفتمان دینی در سراسر استان و با حضور اساتید مجرب برگزار می شود.

وی ادامه داد: این گفتمان‌ها در سطح مدارس مقطع راهنمایی و متوسطه، مساجد و مراکز دانشگاهی و با اولویت حضور و مشارکت هر بهتر قشر جوان برگزار خواهد شد.

مسئول امور مساجد تبلغات اسلامی استان کردستان با اشاره به اینکه گفتمان‌های دینی یکی از طرح‌های مهم و موثر فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان است، افزود: گفتمان های دینی یاد شده به دو شیوه کارگاهی و همایشی و با موضوعات مختلف برگزار می شود.

علیپور عنوان کرد: در این گفتمان ها با بکارگیری اساتید مجرب دانشگاهی سعی می کنیم به شبهات و سوالات دینی جوانان پاسخ داده و اهداف مذاهب، فرقه‌ها، عرفان‌ها و نحله‌های دروغین و انحرافی که قشر جوان را هدف قرار داده و برای گمراه کردن آنها تلاش می‌کنند را خنثی سازیم.

وی بیان داشت: با توجه به رویکرد بومی سازی طرح‌ها و فعالیت‌های فرهنگی در خصوص موضوعات مطرح شده در گفتمان‌ها از طریق تشکیل جلسات و کارگروه‌های اجرایی طرح سعی می شود براساس نیاز و جو فرهنگی هر شهرستان موضوعات گفتمان‌ها تعیین شود.

مسئول امور مساجد تبلیغات اسلامی استان کردستان در پایان اظهار داشت: همچنین فرم‌های ویژه نظرسنجی طرح بین مخاطبان گفتمان توضیح خواهد شد تا در پایان میزان تاثیرگذاری گفتمان‌ها سنجیده شود.

کد مطلب 979199

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