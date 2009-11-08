به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حمیدرضا حاجیبابایی نماینده مردم همدان در حاشیه برگزاری جلسه روز یکشنبه مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره برنامههای خود برای تصدی پست وزارت آموزش و پرورش، اظهار کرد: من کل برنامههایم را تقدیم رئیس جمهور کردهام که ایشان نیز به مجلس دادهاند و قرار است امروز تکثیر و بین نمایندگان ارائه شود.
وی گفت: در مجموع آموزش و پرورش جایگاه خاص خود را دارد و باید تمام توجهات کشور به سمت رشد این بخش معطوف گردد.
حاجی بابایی یادآورشد: آموزش و پرورش به عنوان نهاد و جایگاهی بیبدیل در نظام تعلیم و تربیت و با عنوان زیرساخت اصلی تولید علم و محوریترین زمینه رشد و توسعه کشور تلقی میشود.
نماینده همدان در پاسخ به این پرسش که آیا پیشبینیهایی برای حل مشکل آموزش و پرورش با توجه به تصویب لایحه هدفمند کردن یارانهها صورت گرفته است یا خیر؟ اظهارداشت: لایحه تصویب شده به صورت درآمد و هزینه است و دستگاههای مختلف به همان میزان که تحت تاثیر آن قرار میگیرند باید مورد حمایت نیز واقع شوند.
حاجیبابایی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است روزی نمایندگان نسبت به عملکرد شما انتقاد داشته باشند و شما را مورد استیضاح قرار دهند، گفت: مجموع عملکردها در کنار هم به عنوان کارنامه یک فرد مطرح میشود که در دورههای گوناگون تحلیلهای مختلفی برای آن وجود دارد.
وی افزود: جایگاه نمایندگی و وزارت متفاوت است و انسان در جایگاه نماینده ناظر و در جایگاه وزیر مجری قانون است.
این عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: باید این توقع را داشت که هر کس در حیطه وظایفش مورد انتقاد و نظارت باشد، ولی باید این مسئله به برطرف کردن نقاط ضعف و طی کردن بهتر مسیر کمک کند.
حاجیبابایی خاطرنشان کرد: هر کاری که در دوره نمایندگی انجام دادم از روی کارشناسی و نه دید سیاسی بوده است.
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