برگزیدگان نخستین جشنواره سراسری خط نگاره یزد معرفی شدند

مسئول برگزاری این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: 410 نفر از بین هزار و 50 اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره پس از بازبینی و داوری آثار در دو بخش خط نگاره و مقاله به عنوان برگزیده معرفی شدند.

سیدحمید شمع ریزی افزود: از میان این آثار 17 اثر در قالب مقاله و بقیه در قالب خط نگاره به صورت طراحی، پوستر و لوگو ارسال شده است.

وی یادآور شد: هیئت داوران در بخش خط نگاره 72 اثر را برگزید و در بخش مقاله نیز پنج اثر، قابل تقدیر تشخیص داده شد.

رئیس جشنواره سلام با بیان اینکه این جشنواره از 20 آبان ‌ماه در یزد آغاز به کار می‌ کند، اظهار داشت: در این روز نفرات برتر جشنواره معرفی و به رتبه ‌های اول تا سوم، تندیس جشنواره، لوح افتخار یونسکو و جوایز ارزنده اهدا و از 6 نفر دیگر نیز تقدیر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: به طور همزمان آثار برگزیده در نمایشگاهی در نگارخانه آفتاب در مجتمع فرهنگی هنری امام علی (ع) در معرض دید عموم قرار می‌گیرد و نمایشگاه دیگری نیز از آثار هنری کارشناسان و داوران جشنواره در نگارخانه حوزه هنری یزد واقع در چهارراه فاطمیه به مدت 20 روز برپا خواهد شد.

شمع ‌ریزی ادامه داد: داوری بخش خط نگاره را فاضل الرئیس از کویت، دکتر محمد خزایی، ابراهیم حقیقی، صداقت جباری از تهران و محمدمهدی راضی، سیدمحمد توکلی فرد و طیبه ملاجعفری از یزد برعهده داشتند.

وی عنوان کرد: مقالات ارسالی نیز مورد بررسی قرار گرفت اما هیچ کدام به مرحله داوری نرسید و تنها پنج اثر قابل تقدیر شناخته شد.

مراسم افتتاحیه جشنواره خط نگاره سلام یزد ساعت هشت صبح روز چهارشنبه، 20 آبان ‌ماه با حضور دکتر محمدرضا سعیدآبادی، رئیس کمیسیون ملی یونسکو در ایران، مسئولان، راه ‌یافتگان به این جشنواره و علاقمندان به هنرهای دینی و معنوی در سالن همایش ‌های دانشگاه پیام‌ نور در بلوار دانشجو یزد برگزار می ‌شود و تا 10 آذرماه ادامه خواهد داشت.

این جشنواره به کوشش موسسه فرهنگی هنری رویش سبز و با همکاری حوزه هنری استان یزد، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغات اسلامی، استانداری یزد، سنگ آهن مرکزی ایران، پیشگامان رسانه کویر و کمیسیون ملی یونسکو در ایران برگزار می‌ شود.