مراجعه خودروها به مراکز معاینه فنی 80 درصد افزایش یافت

سید علی رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: با نزدیک شدن به زمان ثبت نام مجوز طرح ترافیک و تداوم اعمال قانون از سوی پلیس، نمودار مراجعه خودروها برای انجام معاینه فنی افزایش یافته به شکلی که در روزهای نخست هفته جاری نسبت به روزهای پایانی هفته گذشته مراجعه به مراکز 9 گانه معاینه فنی بیش از 80% افزایش یافته است.

وی افزود: ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران ظرفیت بالقوه پذیرش روزانه حدود 14 هزار خودرو را فراهم کرده است و در صورت استمرار اعمال قانون از سوی پلیس و توجه بیشتر از سوی شهروندان به سلامت شهر، آمادگی انجام معاینه فنی تمامی خودروهای فاقد معاینه که در تهران تردد دارند را تا پایان سال دارد.

معاون طرح و برنامه ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران نیز در این باره با اشاره افزایش مراجعه شهروندان به مراکز معاینه فنی از اوایل زمستان سال گذشته به خبرنگار مهر گفت : این در حالی است که در سال جاری از هم اکنون و حدود 45 روز زودتر این اتفاق افتاده است.

رضا پزشک پور تصریح کرد: با وجود استقبال شهروندان در این ماه از سال نسبت به سال گذشته یک گام به سمت توزیع مناسب مراجعان نزدیکتر شده ایم ولی با این وجود هنوز هم تا زمان توزیع مناسب مراجعات و حضور مستمر شهروندان در تمام طول سال به منظور انجام معاینه فنی خودروهایشان فاصله زیادی داریم.

وی ابراز امیدواری کرد با استمرار اعمال قانون و توجه بیشتر شهروندان به ایمنی تردد و آلودگی هوا، زمستان پیش رو با تصادفات کمتر و هوای پاک تر به اتمام برسد.