کلاهبرداری 11 میلیارد ریالی تحت پوشش ثبت نام حج عمره در مهاباد

به گزارش خبر نگار مهر در ارومیه، سرگرد علی جدیدی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این خبر افزود: شخصی به نام عثمان- ر که دارای شغل نمایندگی ایرانسل در مهاباد بود بدون هیچ گونه مدرک و مجوز قانونی اقدام به ثبت نام از شهروندان مهاباد، بوکان، اشنویه، پیرانشهر و سردشت جهت اعزام به حج تمتع و اخاذی 11 میلیارد ریال از 371 نفر کرده بود دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

وی در ادامه همچنین از حضور نمایندگان قلابی کیمته امداد استان در ارومیه خبر داد و افزود: متاسفانه طی روزهای گذشته افرادی با ظاهری مناسب با حضور در مناطق مختلف حاشیه شهر ارومیه و مراجعه به درب منازل مددجویان کمیته امداد و افراد نیازمند اقدام به اخذ یک تا دو میلیون ریال و فرم اطلاعات تعداد خانوار و وضعیت معیشتی جهت پرداخت زودهنگام سود سهام عدالت و یارانه های دولتی و تخصیص وام قرض الحسنه بانکی کرده و از محل متواری می شوند.

مسئول دایره اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی با اعلام اینکه مردم از ارائه هر گونه مدارک به افراد مراجعه کننده خودداری کنند، خواستار تماس با 110 در صورت مشاهده این افراد شد.

جدیدی در ادامه از کشف 27 فقره سرقت از منزل، مغازه، کشف اتومبیل، موتورسیکلت و سرقت از داخل خودرو خبر داد و بیان داشت: در این خصوص 37 سارق دستگیر و به مقامات قضایی استان تحویل داده شده اند.

وی بیان داشت: در طول یک هفته گذشته پنج هزار و 443 گرم تریاک، چهار هزار و 300 گرم مورفین و بیش از یک کیلو هروئین و حشیش از قاچاق چیان و توزیع کنندگان کشف و ضبط شده است.

جدیدی تعداد تصادفات برون شهری یک هفته گذشته آذربایجان غربی را 125 مورد عنوان کرد و بیان داشت: وقوع این تصادفات منجر به کشته و زخمی شدن 53 نفر شده است همچنین طی این مدت 277 فقره تصادف دورن شهری در استان اتفاق افتاده است که در اثر این تصادفات یک نفر کشته و 86 نفر مجروح شده است.