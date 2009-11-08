82 درصد سوانح رانندگی کرمان مربوط به موتور سیکلت است

سرهنگ علی سلیم نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در طول سال گذشته 273 نفر بر اثر حوادث رانندگی در شهرهای استان کرمان جان خود را از دست داده اند که از این تعداد 227 نفر معادل 82 درصد را موتور سواران و عابران پیاده تشکیل می دهند.

وی تصریح کرد: با اجرای طرح کنترل موتورسواران و افزایش امنیت در پیاده روهای کرمان در نیمه نخست امسال از بین 139 کشته حوادث رانندگی درون شهری در مجموع 107 نفر معادل 76 درصد مربوط به موتور سیکلت سواران و عابران پیاده بوده است.

سرهنگ سلیم نیا افزود: در خصوص تصادفات جرحی نیز در سال جاری در شهرهای استان کرمان تصادفات جرحی هفت درصد افزایش و تصادفات منجر به فوت 10 درصد کاهش یافته است.

رئیس راهنمایی و رانندگی کرمان خاطرنشان کرد: صدور قبض جریمه نیز نسبت به سال گذشته 23 درصد افزایش دارد که معادل 92 هزار قبض طی نیمه نخست امسال صادر شده است.

وی در خصوص شهر کرمان گفت: شهر کرمان به دلیل ترددهای بیش از ظرفیت شهری و حجم زیاد مسافرتهای درون استانی در تابستان امسال شاهد افزایش تعداد موارد فوتی سوانح رانندگی بوده است.