معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: نخستین کنگره ملی دوسالانه بررسی اندیشه های فرهنگی و اجتماعی حضرت امام خمینی (ره) از سوی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم و با همکاری موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(ره)، مرکز فرهنگی و دانشجویی امام و انقلاب، پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی (دانشگاه آزاد اسلامی) و معاونتهای فرهنگی جهادهای دانشگاهی سراسر کشور برگزار خواهد شد.

احمدرضا فیروزی از تصمیم کمیته اجرایی برای تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات تا 30 آبان ماه 88 خبر داد و در این رابطه خاطرنشان کرد: زمان برگزاری کنگره بهمن‌ماه سال جاری است و محققان، صاحب‌نظران و اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و سایر علاقمندان می‌توانند چکیده مقالات خود را تا 30 آبان‌ماه و اصل مقالات را تا 30 آذرماه سال جاری به دبیرخانه کنگره ارسال نمایند.

وی افزود: کنگره در دو بخش اصلی و دانشجویی برگزار می شود. بخش اصلی ویژه محققان، صاحب‌نظران و اساتید حوزه و دانشگاه و بخش دانشجویی نیز ویژه دانشجویان سراسر کشور است.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم محورهای کنگره را در دو بخش «سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی (ره) در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی» و «جایگاه اخلاق در اندیشه و عمل حضرت امام خمینی (ره)» ذکر کرد.

وی اظهار داشت: «شیوه‌های فرهنگ‌سازی امام خمینی(ره)»، «جایگاه فرهنگ و تحول فرهنگی در زندگی مردم و مسئولین از دیدگاه امام(ره)» ، «نو شدگی در اندیشه و عمل امام خمینی(ره)» ، «جایگاه عقلانیت در سیره امام ‏خمینی(ره) در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی» از جمله محورهای مقاله نویسی در این کنگره است.

فیروزی «رویکرد و نحوه مواجهه امام(ره) با افراط‌ها و تفریط‌ها»، «خرافه‌گرایی، تحجر و جمودگرایی»، «حریم عمومی و خصوصی شهروندان، با تأکید بر فرمان هشت ماده‌ای امام(ره)» و «حقیقت و مصلحت» به عنوان محورهای زیر مجموعه بخش «سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی (ره) در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی» را از دیگر محورها برشمرد.

وی همچنین «نقش اخلاق در ثبات جامعه» ، «اخلاق کارگزاران» ، «تعامل اخلاق و سیاست» ، «تعامل اخلاق و اقتصاد» ، «اخلاق نقد» و «اخلاق دانشجویی» را به عنوان محورهای زیر مجموعه بخش «جایگاه اخلاق در اندیشه و عمل حضرت امام خمینی (ره)» برشمرد.

فیروزی عنوان کرد: محورهای کنگره در دو بخش اصلی و دانشجویی مشترک است و از صاحبان مقالات گزیده و برتر در بخش اصلی و دانشجویی پس از انتخاب و معرفی تقدیر به عمل خواهد آمد .

وی در پایان گفت: علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره شیوه‌نامه ارسال مقالات بخش اصلی و بخش دانشجویی و سایر جزئیات کنگره می‌توانند به پایگاه اینترنتی کنگره به نشانی www.kongereh.jdmoalem.ac.ir مراجعه نموده و یا با شماره تلفن 4505151- 0261 تماس حاصل نمایند.

